Деми Роуз без белья снялась в пикантном платье, показав, чем может обезоружить любого парня

Для 26-летней британской модели Деми Роуз откровенность не проблема. Девушка любит примерять смелые образы, а ещё больше — их демонстрировать. В инстаграм-сториз бренда Pretty Little Thing появилась серия знойных кадров, на которых соблазнительная красавица показала, чем может обезоружить любого поклонника.

Фото © Instagram / prettylittlething

Модель позировала в платье с такими вырезами, что у неё обнажились почти все те части тела, которые обычно бывают прикрыты. При этом, несмотря на всю пикантность наряда, Деми решила не надевать нижнее бельё.

Фото © Instagram / prettylittlething

С платья инста-дива переключилась на купальники, которые тоже едва держались на её пышных формах. Модель примерила цветной и чёрный комплекты, наслаждаясь солнцем на фоне воды и скал.

Фото © Instagram / prettylittlething