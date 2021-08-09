Деми Роуз без белья снялась в пикантном платье, показав, чем может обезоружить любого парня
Длинноволосая соблазнительница раз за разом проверяет своих поклонников на прочность, хвастаясь тем, чем её наградила природа.
Для 26-летней британской модели Деми Роуз откровенность не проблема. Девушка любит примерять смелые образы, а ещё больше — их демонстрировать. В инстаграм-сториз бренда Pretty Little Thing появилась серия знойных кадров, на которых соблазнительная красавица показала, чем может обезоружить любого поклонника.
Модель позировала в платье с такими вырезами, что у неё обнажились почти все те части тела, которые обычно бывают прикрыты. При этом, несмотря на всю пикантность наряда, Деми решила не надевать нижнее бельё.
С платья инста-дива переключилась на купальники, которые тоже едва держались на её пышных формах. Модель примерила цветной и чёрный комплекты, наслаждаясь солнцем на фоне воды и скал.
Деми Роуз — модель, которая получила славу "британской Ким Кардашьян". Пышные формы сделали её знаменитой и привлекли 17,2 млн подписчиков в её инстаграм.
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