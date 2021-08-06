48-летняя Хайди Клум разделась на яхте, показав, почему по ней по-прежнему сохнет молодой супруг

48-летняя немецкая супермодель умеет радоваться жизни. Знойная красавица отправилась на итальянский остров Капри, где наслаждается морем, солнцем и обществом своего молодого супруга — 31-летнего гитариста немецкой группы Tokio Hotel Тома Каулитца.

Фото © Instagram / heidiklum

Не забывает эффектная блондинка и о своих подписчиках. Хайди выложила в "Инстаграм" яркие снимки с роскошной яхты, на которых предстала в розовом бикини, стоя на коленях. Дерзкий и соблазнительный образ дополняли тонкие цепи, притягивающие ещё больше внимания к плоскому животу и изящному бюсту модели.

Фото © Instagram / heidiklum

Хайди с мужем отправились на Капри неслучайно. Два года назад они устроили здесь шикарную свадебную церемонию, которую провёл брат-близнец Тома Билл Каулитц. Судя по всему, за это время чувства влюблённых ничуть не угасли и по-прежнему полны романтики.

Фото © Instagram / heidiklum