В Иркутске врач брал деньги "мимо кассы" за установку брекетов детям

В Иркутске врач брал деньги "мимо кассы" за некачественную установку брекетов детям. Видео © LIFE

В Иркутске врач-ортодонт в государственной поликлинике брал с пациентов деньги за установку брекетов "мимо кассы". При этом обман вскрылся случайно после того, как его лечение не принесло должных результатов.

Надежда Гоман и её дочь обратились к Константину Драгунову ещё в 2009 году. Пятилетнего на тот момент ребёнка беспокоил неправильный прикус, и ортодонт предложил провести коррекцию путём установки специальных пластин. Спустя семь лет, когда девочке исполнилось 12, врач поставил ей брекеты. При этом никакой договор стороны заключать не стали, а оплата происходила наличными прямо в кабинете.

"Ребёнок в брекетах проходил около четырёх лет — никаких особых результатов не произошло. Получается, прикус у неё не исправился в итоге, а на верхней челюсти один из зубов на зубном ряду съехал ниже, чем другой", — рассказала Лайфу мама девочки.

Надежда решила обратиться в ту же поликлинику, но уже к другому врачу. В результате выяснилось, что с самого начала лечение проводилось неправильно. Но самое интересное вскрылось, когда женщина запросила копию медицинской карты дочери: оказалось, что документа просто не существует. В ходе проверки было установлено, что доктор Драгунов не только неправильно установил брекеты, но и вообще не имел права оказывать платные услуги. Руководство сделало ему выговор, но никаких дальнейших санкций в отношении врача не последовало — он уволился по собственному желанию. После скандала же Драгунов и вовсе подал иск против поликлиники.

В региональном Минздраве факт инцидента признали и принесли извинения, однако пока помочь Надежде и её дочери никак не могут. Сейчас женщина добивается независимой экспертизы и ищет других пострадавших от рук доктора Драгунова, а девочке же придётся носить брекеты заново.