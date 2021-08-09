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На украиноязычной карте Apple "переименовали" Чечню в Ичкерию

При этом на русскоязычной версии сервиса субъект назван правильно. Представительство компании пока не прокомментировало ситуацию.

9 августа, 08:36
<p>Скриншот © Apple Maps</p>

Скриншот © Apple Maps

На украиноязычной карте России в Apple Maps Чеченская Республика обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія"* (Чеченская Республика Ичкерия*).

На картах официального приложения компании на русском языке субъект РФ назван как Чечня, но при переводе на украинский обозначение меняется. Представительство Apple пока не прокомментировало ситуацию.

Посольство РФ призвало МОК исправить карту с украинским Крымом на сайте Олимпиады

Посольство РФ призвало МОК исправить карту с украинским Крымом на сайте Олимпиады

Ранее произошёл скандал из-за того, что на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту.

* Террористическая организация, запрещённая в России.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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