На украиноязычной карте Apple "переименовали" Чечню в Ичкерию

На украиноязычной карте России в Apple Maps Чеченская Республика обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія"* (Чеченская Республика Ичкерия*).

На картах официального приложения компании на русском языке субъект РФ назван как Чечня, но при переводе на украинский обозначение меняется. Представительство Apple пока не прокомментировало ситуацию.