На украиноязычной карте Apple "переименовали" Чечню в Ичкерию
При этом на русскоязычной версии сервиса субъект назван правильно. Представительство компании пока не прокомментировало ситуацию.
Скриншот © Apple Maps
На украиноязычной карте России в Apple Maps Чеченская Республика обозначена как "Чеченська Республіка Ічкерія"* (Чеченская Республика Ичкерия*).
На картах официального приложения компании на русском языке субъект РФ назван как Чечня, но при переводе на украинский обозначение меняется. Представительство Apple пока не прокомментировало ситуацию.
Ранее произошёл скандал из-за того, что на официальном сайте Олимпийских игр в Токио появилась карта мира, на которой проведена граница между Украиной и полуостровом Крым. После возмущений Киева МОК назвал этот инцидент "досадной ошибкой". Позднее организация извинилась и исправила карту.
* Террористическая организация, запрещённая в России.
Комментариев: 0