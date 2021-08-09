НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Взрыв произошёл на металлургическом комбинате в Липецке

В результате инцидента никто из сотрудников предприятия не пострадал.

9 августа, 08:32
<p>Фото © Сайт <a href="https://nlmk.com/ru/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">НМЛК</a></p>

Фото © Сайт НМЛК

Взрыв прогремел на территории Новолипецкого металлургического комбината. По данным источника Лайфа, всё случилось около кислородно-распределительной подстанции (КРП). Там упало дерево и, по предварительным данным, повредило трубопровод. Наш собеседник уточнил, что было небольшое загорание травы на площади 40 квадратных метров. Данную информацию подтвердили в региональном управлении МЧС России.

"В 9:59 произошло возгорание кровли на площади 40 кв. метров, на месте работают служба пожаротушения и оперативная группа, в 10:40 было сообщение о локализации пожара, сейчас производится ликвидация открытого горения, пострадавших и погибших нет", — рассказал Лайфу начальник пресс-службы Управления МЧС России по Липецкой области Евгений Володин.

Разрушенная стена и выбитые стёкла: В многоэтажке в Новом Уренгое прогремел взрыв

Разрушенная стена и выбитые стёкла: В многоэтажке в Новом Уренгое прогремел взрыв

А ранее Лайф рассказывал, что в Барнауле прогремел взрыв в многоэтажном доме. Ударная волна выбила окна и даже повредила стены. Пострадало два человека — пенсионерка 1951 года рождения получила ожог 55% поверхности тела. Ещё одна пострадавшая — девочка 2013 года рождения.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1