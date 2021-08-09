Взрыв произошёл на металлургическом комбинате в Липецке

Взрыв прогремел на территории Новолипецкого металлургического комбината. По данным источника Лайфа, всё случилось около кислородно-распределительной подстанции (КРП). Там упало дерево и, по предварительным данным, повредило трубопровод. Наш собеседник уточнил, что было небольшое загорание травы на площади 40 квадратных метров. Данную информацию подтвердили в региональном управлении МЧС России.

"В 9:59 произошло возгорание кровли на площади 40 кв. метров, на месте работают служба пожаротушения и оперативная группа, в 10:40 было сообщение о локализации пожара, сейчас производится ликвидация открытого горения, пострадавших и погибших нет", — рассказал Лайфу начальник пресс-службы Управления МЧС России по Липецкой области Евгений Володин.