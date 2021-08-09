Россияне назвали три самых желанных направления для путешествий

Из 2372 опрошенных россиян 60% уже провели отпуск в 2021 году. 50% опрошенных провели отпуск дома, на даче или за городом. 36% отправилось путешествовать по России, а за границу — 14%. Об этом свидетельствуют результаты совместного исследования телеканала "360" с мессенджером Viber.

Среди неотдыхавших 38% не планировали брать отпуск, а 37% признались в том, что не успели на него накопить, 13% осторожны в вопросе поездок, а 12% ожидают открытия границ в интересующие их страны.

61% ответивших назвал путешествия за границу опасными, 31% будет смотреть по обстановке, а 8% опрошенных привились и отправятся отдыхать в Европу в ближайшее время. При этом Россия оказалась в топе рейтинга самых желанных для путешествия направлений (Москва, Петербург, Сочи и Байкал лидируют), а далее идут Италия и Франция.

Респонденты отметили следующие решающие факторы для выбора мест отдыха: 33% — безопасность;

28% — доступность моря;

18% — возможность въезда для невакцинированных;

16% — цены на авиабилеты;

5% — количество заболевших ковидом.