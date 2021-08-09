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В Минске рассказали о планах США сделать Украину и Белоруссию членами НАТО

Глава белорусского МИД сослался на одно заявление бывшего помощника президента Штатов по национальной безопасности Джона Болтона о необходимости избежать "серой зоны".

8 августа, 21:00
<p>Скриншот видео © <a href="https://www.tvr.by/videogallery/khronikalno-dokumentalnye/belarus-protiv-tsvetnoy-revolyutsii/belarus-protiv-tsvetnoy-revolyutsii-chast-4/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">tvr.by</a></p>

Скриншот видео © tvr.by

США всерьёз намеревались присоединить Белоруссию и Украину к НАТО, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом", — отметил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии в очередной серии документального фильма "Беларусь против цветной революции".

Болтон побывал с визитом в Минске, будучи советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, в августе 2019 года. Тогда он встречался с главой МИД и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее США заявляли, что рассчитывают на проведение прозрачных выборов в Белоруссии, а после голосования 9 августа 2020 года США не признали их демократическими.

Лайф также сообщал, что глава МИД Белоруссии заявил о попытках сделать из республики вторую Украину. Безответственность и непредсказуемость Запада сегодня стала "абсолютной нормой", отметил Владимир Макей. По его словам, направленные против Минска меры "выходят за пределы человеческого понимания".

Авторы
Арина Родионова
Арина Родионова

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