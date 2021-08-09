В Минске рассказали о планах США сделать Украину и Белоруссию членами НАТО

США всерьёз намеревались присоединить Белоруссию и Украину к НАТО, заявил министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей.

"Сошлюсь только на одно заявление бывшего помощника президента США по национальной безопасности Джона Болтона, который посещал, кстати, Беларусь и который сказал, что Украину и Беларусь необходимо однозначно сделать членами НАТО, чтобы избежать вот этой "серой зоны", которая возникла между Россией и Североатлантическим альянсом", — отметил глава внешнеполитического ведомства Белоруссии в очередной серии документального фильма "Беларусь против цветной революции".

Болтон побывал с визитом в Минске, будучи советником президента США Дональда Трампа по нацбезопасности, в августе 2019 года. Тогда он встречался с главой МИД и президентом Белоруссии Александром Лукашенко. Ранее США заявляли, что рассчитывают на проведение прозрачных выборов в Белоруссии, а после голосования 9 августа 2020 года США не признали их демократическими.