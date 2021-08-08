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В норвежском порту загорелось российское судно

Пожарные работают там уже несколько часов. Моряки спасены, обеспечены ночлегом и питанием.

8 августа, 20:35
<p>Фото © <a href="https://www.marinetraffic.com/ru/photos/of/ships/shipid:351566/ships" target="_blank" rel="noopener noreferrer">marinetraffic.com</a></p>

Фото © marinetraffic.com

Российский траулер Tamango загорелся в норвежском порту Киркенес. Экипаж из 22 человек был эвакуирован, его обеспечили ночлегом и едой.

"В порту Киркенес во время стоянки на рыболовецком судне Tamango в служебных помещениях начался пожар", — рассказали "Интерфаксу" в порту.

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Полиция провинции Финнмарк сообщила в "Твиттере", что пожарные пытаются справиться с огнём. Возгорание было зафиксировано в 13:10 (14:10 мск) в воскресенье.

А ранее Лайф публиковал видео с пожаром, который охватил судно на водохранилище под Красноярском.

Авторы
Андрей Григорьев
Андрей Григорьев

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