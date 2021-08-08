В норвежском порту загорелось российское судно
Пожарные работают там уже несколько часов. Моряки спасены, обеспечены ночлегом и питанием.
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Российский траулер Tamango загорелся в норвежском порту Киркенес. Экипаж из 22 человек был эвакуирован, его обеспечили ночлегом и едой.
"В порту Киркенес во время стоянки на рыболовецком судне Tamango в служебных помещениях начался пожар", — рассказали "Интерфаксу" в порту.
Полиция провинции Финнмарк сообщила в "Твиттере", что пожарные пытаются справиться с огнём. Возгорание было зафиксировано в 13:10 (14:10 мск) в воскресенье.
А ранее Лайф публиковал видео с пожаром, который охватил судно на водохранилище под Красноярском.
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