В норвежском порту загорелось российское судно

Российский траулер Tamango загорелся в норвежском порту Киркенес. Экипаж из 22 человек был эвакуирован, его обеспечили ночлегом и едой.

"В порту Киркенес во время стоянки на рыболовецком судне Tamango в служебных помещениях начался пожар", — рассказали "Интерфаксу" в порту.

Полиция провинции Финнмарк сообщила в "Твиттере", что пожарные пытаются справиться с огнём. Возгорание было зафиксировано в 13:10 (14:10 мск) в воскресенье.