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"Настал тот день": На Украине заявили, что страна теперь живёт в "экологический долг"

Граждан призвали снизить своё влияние на природу через потребление в том числе энергии и воды.

8 августа, 20:30
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Украинцы к 8 августа использовали больше ресурсов, чем природа может восстановить за год. Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный со ссылкой на данные международной организации Global Footprint Network.

"С августа Украина живёт в долгах на природе", написал Малеваный на своей странице в "Фейсбуке" и призвал не только украинцев, но и всё человечество снизить свой экологический след — сферу энергетики, воды и так далее.

Он подчёркивает, что простые привычки, такие как рациональное потребление, сокращение мусора, применение принципа минимализма во время шопинга, могут спасти наше будущее.

"Каждая третья гривна — на обслуживание долгов". Экс-министр экономики Украины предрёк стране дефолт

"Каждая третья гривна — на обслуживание долгов". Экс-министр экономики Украины предрёк стране дефолт

Ранее Лайф рассказывал, что украинский депутат предрекла техногенную катастрофу Одессе.

Авторы
Артем Порвин
Артем Порвин

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