"Мама, живи!": Шестилетний сын выстрелил россиянке в лицо из охотничьей ракетницы
Женщина сначала подумала, что у неё взорвался телефон. Пострадавшая была сильно оглушена.
В жительницу Красноярска из охотничьей ракетницы случайно выстрелил шестилетний сын. Опасный предмет ребёнок подобрал на улице во время прогулки, спусковой механизм сработал, когда они ехали в автобусе.
"Мы ехали в автобусе, сын щёлкал ручкой. Когда пришло время выходить, он стоял сзади. Я повернулась, чтобы дать ему руку. Вдруг яркая вспышка, меня оглушает, я ничего не слышу. Первая мысль: взорвался телефон. Сын кричит: "Мама, живи!" А я сама не понимаю, буду я жить или нет", — рассказала женщина на опубликованном "ТВК Красноярск" видео.
В результате пострадавшая получила ранение в лоб. После автобус поехал дальше, оставив маму с ребёнком на остановке. При этом женщина просила о помощи и кричала, но долгое время никто из стоявших там не обращал на мать с ребёнком внимания. В итоге к ним подошли сотрудники ближайшего кафе. Женщина призвала родителей следить за детьми, чтобы те не поднимали на улице незнакомые предметы.
А ранее Лайф рассказывал, как на Кубани трёхлетний мальчик выстрелил себе в голову из травматического пистолета. Он нашёл "Осу" в сумке у знакомого, который пришёл в гости к его родителям. В результате ребёнка госпитализировали в тяжёлом состоянии.
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