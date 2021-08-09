В жительницу Красноярска из охотничьей ракетницы случайно выстрелил шестилетний сын. Опасный предмет ребёнок подобрал на улице во время прогулки, спусковой механизм сработал, когда они ехали в автобусе.

"Мы ехали в автобусе, сын щёлкал ручкой. Когда пришло время выходить, он стоял сзади. Я повернулась, чтобы дать ему руку. Вдруг яркая вспышка, меня оглушает, я ничего не слышу. Первая мысль: взорвался телефон. Сын кричит: "Мама, живи!" А я сама не понимаю, буду я жить или нет", — рассказала женщина на опубликованном "ТВК Красноярск" видео.

В результате пострадавшая получила ранение в лоб. После автобус поехал дальше, оставив маму с ребёнком на остановке. При этом женщина просила о помощи и кричала, но долгое время никто из стоявших там не обращал на мать с ребёнком внимания. В итоге к ним подошли сотрудники ближайшего кафе. Женщина призвала родителей следить за детьми, чтобы те не поднимали на улице незнакомые предметы.