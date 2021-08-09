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Проценко объяснил резкое снижение заболеваемости ковидом в Москве

За минувшие сутки в столице выявили 2150 случаев, в то время как днём ранее это число было значительно больше.

9 августа, 16:46
<p>Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав</p>

Фото © ТАСС / Прокофьев Вячеслав

Снижение числа ежедневно выявляемых случаев коронавируса в Москве напрямую связано с увеличением темпов вакцинации. Такое мнение выразил главный врач ковидной больницы в Коммунарке Денис Проценко.

"Как раз увеличением количества вакцинированных", — сказал Проценко, отвечая на соответствующий вопрос РИА "Новости".

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Напомним, накануне оперштаб по контролю за эпидемиологической ситуацией в столице сообщал о 2761 случае заражения коронавирусной инфекцией. Однако за минувшие сутки в Москве выявили на 600 заболевших меньше.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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