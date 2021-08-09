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В Совфеде оценили рекомендацию о переводе непривитых студентов на удалёнку

По мнению сенатора, нужно проводить разъяснительные работы, чтобы стимулировать молодёжь вакцинироваться до начала учебного года.

9 августа, 16:07
<p>Фото © Pixabay</p>

Фото © Pixabay

Сейчас важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, поэтому рекомендация о переводе непривитых от коронавируса студентов на удалёнку является правильным шагом. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она отметила, что необходимо рассказывать о важности прохождения вакцинации. По мнению Гумеровой, нужно проводить разъяснительные работы, чтобы стимулировать молодёжь делать прививку до начала учебного года. К этой работе нужно привлекать людей, мнение которых важно для студентов: известных спортсменов, блогеров, деятелей культуры и науки.

"Важно привлекать и традиционные СМИ, но очень важна и работа в соцсетях. Мы видим, насколько, к сожалению, агрессивно развернулась антипрививочная кампания, в том числе с использованием современных методов коммуникации",  объяснила Гумерова в беседе с RT.

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Напомним, согласно рекомендации Минобрнауки, те студенты, которые не привились от коронавируса или имеют на руках медотвод, должны быть направлены на удалённое обучение. Вузам посоветовали организовать очный формат занятий для вакцинированных и переболевших за последние полгода.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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