В Совфеде оценили рекомендацию о переводе непривитых студентов на удалёнку

Сейчас важно соблюдать все рекомендации Роспотребнадзора и Министерства здравоохранения, поэтому рекомендация о переводе непривитых от коронавируса студентов на удалёнку является правильным шагом. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова.

Она отметила, что необходимо рассказывать о важности прохождения вакцинации. По мнению Гумеровой, нужно проводить разъяснительные работы, чтобы стимулировать молодёжь делать прививку до начала учебного года. К этой работе нужно привлекать людей, мнение которых важно для студентов: известных спортсменов, блогеров, деятелей культуры и науки.

"Важно привлекать и традиционные СМИ, но очень важна и работа в соцсетях. Мы видим, насколько, к сожалению, агрессивно развернулась антипрививочная кампания, в том числе с использованием современных методов коммуникации", — объяснила Гумерова в беседе с RT.