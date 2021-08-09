Радиоведущий-антипрививочник из США перед смертью призвал вакцинироваться

В США скончался радиоведущий Дик Фаррел, известный своими антипрививочными взглядами. Перед смертью он призвал своих друзей вакцинироваться, сообщил телеканал WPTV.

Фаррел вёл передачи, где критиковал вакцины и медицинское сообщество, утверждая об отсутствии ковида и попытках одурачить республиканцев сторонниками Демократической партии США. Те, по заявлениям ведущего, никогда не дают положительных проб на вирус. Мужчина три недели назад попал в больницу с коронавирусом. Как рассказала его подруга Ли Хейр, Фаррел жалел, что не привился.

"Ковид забрал одного из моих лучших друзей! Покойся с миром, Дик Фаррел! Он — причина, по которой я вакцинировалась. Он написал мне, сказав сделать это. Он сказал мне, что этот вирус не шутка и "Жаль, что я не привился", — объяснила Хейр.