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Радиоведущий-антипрививочник из США перед смертью призвал вакцинироваться

В беседе с подругой он выразил своё сожаление тому, что не смог привиться раньше.

9 августа, 15:27
<p>Фото © YouTube / Newsmax</p>

Фото © YouTube / Newsmax

В США скончался радиоведущий Дик Фаррел, известный своими антипрививочными взглядами. Перед смертью он призвал своих друзей вакцинироваться, сообщил телеканал WPTV.

Фаррел вёл передачи, где критиковал вакцины и медицинское сообщество, утверждая об отсутствии ковида и попытках одурачить республиканцев сторонниками Демократической партии США. Те, по заявлениям ведущего, никогда не дают положительных проб на вирус. Мужчина три недели назад попал в больницу с коронавирусом. Как рассказала его подруга Ли Хейр, Фаррел жалел, что не привился.

"Ковид забрал одного из моих лучших друзей! Покойся с миром, Дик Фаррел! Он — причина, по которой я вакцинировалась. Он написал мне, сказав сделать это. Он сказал мне, что этот вирус не шутка и "Жаль, что я не привился", — объяснила Хейр.

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Ранее главный государственный санитарный врач Алма-Аты Жандарбек Бекшин сводил на экскурсию в красную зону трёх самых активных противников вакцинации, которые в группе с единомышленниками пришли к нему в офис высказать недовольство. Он показал им один из инфекционных стационаров, где лежат тяжёлые больные с коронавирусом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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