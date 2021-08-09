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Один из лидеров хоккейного ЦСКА Шалунов перешёл в "Локомотив"

Соглашение с центральным нападающим сборной России рассчитано на три года.

9 августа, 15:11
<p>Фото © КХЛ</p>

Фото © КХЛ

Ярославский "Локомотив" подписал контракт с форвардом Максимом Шалуновым. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.

Контракт с 28-летним центральным нападающим, на протяжении четырёх последних сезонов выступавшим за ЦСКА, рассчитан на три сезона.

"Приветствуем Максима Шалунова в нашем клубе и желаем новых больших побед вместе с "Локомотивом"!" — говорится в сообщении пресс-службы.

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В составе ЦСКА форвард выиграл Кубок Гагагина. В прошлом сезоне он в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 35 очков (18 шайб + 17 результативных передач). По этому показателю он уступил в команде только Константину Окулову (49 баллов).

Также Шалунов играл в КХЛ за челябинский "Трактор" и новосибирскую "Сибирь". В составе сборной России он в этом году выступал на чемпионате мира.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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