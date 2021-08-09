Один из лидеров хоккейного ЦСКА Шалунов перешёл в "Локомотив"
Соглашение с центральным нападающим сборной России рассчитано на три года.
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Ярославский "Локомотив" подписал контракт с форвардом Максимом Шалуновым. Об этом сообщается на сайте хоккейного клуба.
Контракт с 28-летним центральным нападающим, на протяжении четырёх последних сезонов выступавшим за ЦСКА, рассчитан на три сезона.
"Приветствуем Максима Шалунова в нашем клубе и желаем новых больших побед вместе с "Локомотивом"!" — говорится в сообщении пресс-службы.
В составе ЦСКА форвард выиграл Кубок Гагагина. В прошлом сезоне он в 52 матчах регулярного чемпионата набрал 35 очков (18 шайб + 17 результативных передач). По этому показателю он уступил в команде только Константину Окулову (49 баллов).
Также Шалунов играл в КХЛ за челябинский "Трактор" и новосибирскую "Сибирь". В составе сборной России он в этом году выступал на чемпионате мира.
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