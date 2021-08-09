Греция попросила у России самолёты и вертолёты для тушения природных пожаров
Ранее говорилось, что огонь подошёл к Афинам, однако после этого власти сообщили об улучшении обстановки.
Фото © ТАСС / Petros Karadjias
Греция запросила у России несколько самолётов и вертолётов для тушения природных пожаров. Речь идёт о двух транспортниках Ил-76 и двух Ми-8, говорится в сообщении Министерства иностранных дел республики по итогам телефонного разговора первого замглавы ведомства Мильтиадиса Варвициотиса и министра транспорта РФ Виталия Савельева.
"Варвициотис поблагодарил Савельева за непосредственную и практическую поддержку России в тяжёлые времена, которые переживает наша страна, и уточнил просьбу греческой стороны об отправке двух российских самолётов Ил-76 и двух вертолётов Ми-8", — говорится в сообщении.
Ранее Лайф сообщал, что масштабные лесные пожары в Греции приблизились к Афинам. Их причиной является экстремальная жара: температура воздуха достигает плюс 47 градусов. При этом два дня назад в республике отмечалось улучшение лесопожарной ситуации.
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