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Греция попросила у России самолёты и вертолёты для тушения природных пожаров

Ранее говорилось, что огонь подошёл к Афинам, однако после этого власти сообщили об улучшении обстановки.

9 августа, 15:16
<p>Фото © ТАСС / Petros Karadjias</p>

Фото © ТАСС / Petros Karadjias

Греция запросила у России несколько самолётов и вертолётов для тушения природных пожаров. Речь идёт о двух транспортниках Ил-76 и двух Ми-8, говорится в сообщении Министерства иностранных дел республики по итогам телефонного разговора первого замглавы ведомства Мильтиадиса Варвициотиса и министра транспорта РФ Виталия Савельева.

"Варвициотис поблагодарил Савельева за непосредственную и практическую поддержку России в тяжёлые времена, которые переживает наша страна, и уточнил просьбу греческой стороны об отправке двух российских самолётов Ил-76 и двух вертолётов Ми-8", — говорится в сообщении.

На греческом острове разбился самолёт, который тушил масштабный пожар

На греческом острове разбился самолёт, который тушил масштабный пожар

Ранее Лайф сообщал, что масштабные лесные пожары в Греции приблизились к Афинам. Их причиной является экстремальная жара: температура воздуха достигает плюс 47 градусов. При этом два дня назад в республике отмечалось улучшение лесопожарной ситуации.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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