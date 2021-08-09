В Кудрово задержали мужчину, который ворвался в детский сад с ножом

Полицейские задержали мужчину, который с ножом ворвался в частный детский сад "Маленькая страна" на Европейском проспекте в Кудрово в Ленинградской области. Об этом сообщает "Интерфакс" со ссылкой на свой источник.

По данным СУ СК России по Ленинградской области, мужчина зашёл на территорию детского сада. Детей на тот момент поблизости не было. Воспитатели быстро среагировали на появление незваного гостя и вызвали сотрудников полиции, но тот успел убежать до их прибытия. Проводится доследственная проверка.

Как выяснил Лайф, в этот же день в полицию уже обращались из данного учреждения. Воспитатели сообщили стражам порядка, что на их территорию пробрался неизвестный мужчина, который прыгал по крышам на детской площадке. Именно он попал на видео, которые распространили в соцсетях. По данным телеграм-канала "Mash на Мойке", его задержали через пару часов. Им оказался 32-летний Михаил. О парне известно, что он женат, любит походы, палатки, конный спорт. Умеет подковать лошадь.