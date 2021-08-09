Неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад под Петербургом
Кроме того, в то же учреждение наведался не вполне адекватный мужчина, который бегал по крышам беседок.
Фото © Telegram / "Жизнь в Кудрове"
Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад "Маленькая страна" на Европейском проспекте в Кудрове в Ленинградской области. Как выяснил Лайф, полиции из этого учреждения поступило ещё одно сообщение — о мужчине, который прыгал по крышам на детской площадке. Именно он попал на видео, которые распространили в соцсетях.
Мужчина, проникший на территорию детского сада в Кудрове. Видео © Соцсети
Как рассказали в городской администрации, на место происшествия была вызвана полиция, но одному из злоумышленников удалось скрыться. Где сейчас находится мужчина с ножом, уточняется.
Ранее Лайф рассказывал, как в Екатеринбурге мужчина ворвался в больницу, напал на медсестру и угрожал всех убить. Кроме того, уралец ломал медицинскую аппаратуру. Затем он забрался на подоконник и только полицейские и сотрудники МЧС смогли убедить его слезть.
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