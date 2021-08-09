Неизвестный с ножом ворвался в частный детский сад под Петербургом

Мужчина с ножом ворвался в частный детский сад "Маленькая страна" на Европейском проспекте в Кудрове в Ленинградской области. Как выяснил Лайф, полиции из этого учреждения поступило ещё одно сообщение — о мужчине, который прыгал по крышам на детской площадке. Именно он попал на видео, которые распространили в соцсетях.

Мужчина, проникший на территорию детского сада в Кудрове. Видео © Соцсети

Как рассказали в городской администрации, на место происшествия была вызвана полиция, но одному из злоумышленников удалось скрыться. Где сейчас находится мужчина с ножом, уточняется.