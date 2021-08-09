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Регион
Опубликовано 9 августа 2021, 12:24

Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Фото © FC Barcelona

Фото © FC Barcelona

Ранее игрок покинул "Барселону", за которую выступал последние 16 лет.

Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел в Париж, где подпишет контракт с ПСЖ. Об этом в "Твиттере" сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, в ближайшие несколько часов футболист пройдёт медицинское обследование в клубе из столицы Франции. В это же время болельщики ПСЖ уже собираются около стадиона "Парк-де-Пренс", чтобы поприветствовать аргентинца в новой команде.

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"
Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла-лиги.

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Шамиль Гаджиев
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