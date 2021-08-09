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Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Ранее игрок покинул "Барселону", за которую выступал последние 16 лет.

9 августа, 12:24
<p>Фото © <a href="https://www.fcbarcelona.com/en/football/first-team/photos/2210297/leo-messis-farewell-press-conference-in-photos" target="_blank" rel="noopener noreferrer">FC Barcelona</a></p>

Фото © FC Barcelona

Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел в Париж, где подпишет контракт с ПСЖ. Об этом в "Твиттере" сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, в ближайшие несколько часов футболист пройдёт медицинское обследование в клубе из столицы Франции. В это же время болельщики ПСЖ уже собираются около стадиона "Парк-де-Пренс", чтобы поприветствовать аргентинца в новой команде.

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла-лиги.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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