Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
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Ранее игрок покинул "Барселону", за которую выступал последние 16 лет.
Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел в Париж, где подпишет контракт с ПСЖ. Об этом в "Твиттере" сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, в ближайшие несколько часов футболист пройдёт медицинское обследование в клубе из столицы Франции. В это же время болельщики ПСЖ уже собираются около стадиона "Парк-де-Пренс", чтобы поприветствовать аргентинца в новой команде.
Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла-лиги.