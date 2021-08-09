Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ

Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел в Париж, где подпишет контракт с ПСЖ. Об этом в " Твиттере " сообщает журналист Николо Скира.

По его информации, в ближайшие несколько часов футболист пройдёт медицинское обследование в клубе из столицы Франции. В это же время болельщики ПСЖ уже собираются около стадиона "Парк-де-Пренс", чтобы поприветствовать аргентинца в новой команде.