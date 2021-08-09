Месси прилетел в Париж для подписания контракта с ПСЖ
Ранее игрок покинул "Барселону", за которую выступал последние 16 лет.
Фото © FC Barcelona
Аргентинский футболист Лионель Месси прилетел в Париж, где подпишет контракт с ПСЖ. Об этом в "Твиттере" сообщает журналист Николо Скира.
По его информации, в ближайшие несколько часов футболист пройдёт медицинское обследование в клубе из столицы Франции. В это же время болельщики ПСЖ уже собираются около стадиона "Парк-де-Пренс", чтобы поприветствовать аргентинца в новой команде.
Ранее Лайф сообщал, что Лионель Месси не смог продлить контракт с "Барселоной" и спустя 16 лет покинул команду. Причиной тому стали финансовые ограничения со стороны Ла-лиги.
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