Выбор тренера с буквой "р": Почему "Спартак" катится по наклонной в год столетия клуба Один из самых популярных футбольных клубов России — московский "Спартак" — переживает тяжёлые времена. Команда терпит поражение за поражением, а руководители не могут договориться друг с другом. 9 августа, 12:22 Фото © YouTube, ТАСС / Алеев Егор, Spartakworld.ru

В апреле 2022 года московский "Спартак" будет отмечать столетие клуба. Планируется масштабное празднование, вплоть до выставочного матча на Красной площади. Также в планах красно-белых подарить болельщикам к юбилею чемпионский титул в РПЛ. Впрочем, пока о трофеях говорить не приходится. Команда угодила в глубочайший кризис.

Перед началом нынешнего юбилейного сезона в "Спартаке" сменился главный тренер. Немецкого специалиста Доменико Тедеско сменил португалец Руй Витория. С этим выбором была категорически не согласна Зарема Салихова, жена владельца клуба Леонида Федуна. В связи с этим она даже вышла из состава совета директоров "Спартака", в котором пробыла менее трёх недель.

После своего демарша Салихова завела телеграм-канал, в котором подвергла жёсткой критике решения спортивного директора Дмитрия Попова, генерального директора Евгения Мележикова и директора клуба по развитию и коммуникациям Антона Фетисова. В частности, она обвинила менеджмент красно-белых в платном продвижении своей позиции через аффилированные телеграм-каналы.

Совету директоров "Спартака" пришлось даже выступить с заявлением в связи с критикой со стороны Салиховой. Её слова были названы частным мнением, не имеющим отношения к официальной позиции и политике клуба.

Тем не менее жена Федуна продолжила делиться с подписчиками своими соображениями о жизни красно-белых, сохранив критическую составляющую. Трудно сказать, чего она этим добивается, но факт остаётся фактом: за последнее время клуб покинули и Фетисов, и Попов. И если директор по развитию и коммуникациям ушёл без лишнего шума, то спортивный директор молчать не стал.

Попов заявил об уходе прямо во время матча квалификации Лиги чемпионов против лиссабонской "Бенфики". Причиной такого решения стали разногласия с Леонидом Федуном по трансферным вопросам. Также Попов признался, что устал "подвергаться постоянным публичным унижениям" со стороны Салиховой.

Бывшего спортивного директора "Спартака" очень возмутило, что Федун отказался покупать правого защитника сборной Аргентины Гонсало Монтиэля, сославшись на мнение Тедеско. При этом, по словам Попова, в ходе переговоров удалось договориться о приобретении перспективного футболиста по цене, значительно уступающей рыночной.

— Сегодня Федун окончательно отказал в сделке, но больше всего меня поразили скриншот на английском, приложенный к отказу, и его пояснение: "Это мнение Тедеско, и я с ним согласен". Оказывается, у нас состав формирует бывший тренер, хотя с новым мы пытаемся построить футбол, прямо противоположный прежнему! — отметил Попов.

В ответ Федун назвал поступок бывшего спортивного директора немужским. А брат владельца клуба, член совета директоров "Спартака" Андрей Федун, и вовсе предположил, что Попов сделал своё заявление в состоянии алкогольного опьянения.

Уйдя из клуба, Попов завёл телеграм-канал и начал публиковать переписку с Салиховой. По его словам, жена Федуна пыталась, в частности, избавиться от нигерийского полузащитника красно-белых Виктора Мозеса. Салихова в ответ предложила бывшему спортивному директору пройти проверку на полиграфе.

— Я не буду больше отвечать на ваши провокации. Если есть что сказать, предлагаю в сентябре устроить совместную пресс-конференцию. А ещё лучше полиграф. Посмотрим, кто врёт, — заявила Салихова.

Надо сказать, что Попов на этом не остановился и продолжил начатое. Так, он выложил в общий доступ рассуждения Салиховой о том, что тренер "Спартака" должен быть Овном по знаку зодиака, а в его имени или фамилии обязательно должна быть буква "р".

— Если буквы нет ни в имени, ни в фамилии, со "Спартаком" тяжело складываются отношения. Типа не прёт. И посмотрите, правда же, Леонид Федун (тяжело ведь), Шамиль Газизов, Доменико Тедеско, — привёл он слова жены владельца клуба.

Салихова в свою очередь назвала свои слова о букве "р" и знаке зодиака обычным троллингом в ответ на "неприкрытый сексизм". Она посетовала, что у Попова напрочь отсутствует чувство юмора.

После этого по Сети поползла волна шуток. Спортсмены наперебой просили взять их в "Спартак", ссылаясь на наличие в имени или фамилии буквы "р". Наконец болельщикам команды этот позор надоел. Группировка фанатов красно-белых Supporters Group потребовала от Федуна немедленно удалить телеграм-канал Салиховой.

— Требуем прекратить позорный онлайн треш-ток между лицами, отождествляющими себя со "Спартаком"! Немедленно уничтожить телеграм-канал Заремы Салиховой. Перекрыть любое вмешательство советчиков и посторонних людей в жизнь команды и политику клуба, — говорится в заявлении болельщиков.

И, о чудо, Салихова тут же объявила о закрытии своего телеграм-канала. Правда, она подчеркнула, что Федун её об этом не просил. По словам жены владельца клуба, она руководствовалась исключительно интересами "Спартака".

— В интересах "Спартака" скорее потушить информационной пожар, который разгорелся в последние месяцы. Именно поэтому я ухожу из телеграм-канала. Хватит ворошить прошлое. А спорить с бывшими сотрудниками клуба о том, что уже произошло, совершенно бессмысленно, — отметила Салихова.

А "Спартак" тем временем уверенно покатился по наклонной. В том самом матче против "Бенфики" команда уступила на своём поле — 0:2. По игре счёт мог быть и более крупным. В ответной встрече, которая пройдёт в Лиссабоне 10 августа, красно-белым нужно совершить настоящее чудо, в которое мало кто верит. А ведь попадание в групповой турнир Лиги чемпионов было одной из основных задач на сезон.

Не лучше у клуба обстоят дела и в чемпионате России. В трёх стартовых турах "Спартак" одержал только одну победу — над вернувшимися в РПЛ самарскими "Крыльями Советов" (1:0). Казанскому "Рубину" (0:1) и "Нижнему Новгороду" (1:2) красно-белые уступили. С тремя набранными очками команда занимает десятое место при шестнадцати участниках первенства. В этой ситуации будет любопытно посмотреть, удержится ли на своём посту португальский тренер Руй Витория. Если серия поражений не прекратится, кресло под ним будет шататься всё сильнее.

Авторы Роман Фейгин