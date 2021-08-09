В Подмосковье ребёнок-аутист поджёг дом, погиб его онкобольной брат

В подмосковном Солнечногорске десятилетний мальчик погиб в результате пожара, произошедшего из-за его восьмилетнего брата. Об этом сообщает kp.ru.

Загорелся двухэтажный дом, в котором проживала семья с двумя детьми. Выяснилось, что пожар устроил младший сын, инвалид третьей группы по причине аутизма. Пока женщина отвлеклась, мальчик поджёг скатерть с помощью зажигалки. Пламя перекинулось на предметы интерьера, и мать, испугавшись, схватила его и вынесла на улицу.

Она попыталась вернуться за старшим сыном, который болел онкологическим заболеванием и с трудом передвигался. Женщину не пустили соседи, поскольку это было слишком опасно. Пожарные несколько часов боролись с огнём. Спасти ребёнка не удалось. Его останки были обнаружены на руинах дома. Полиция выяснила обстоятельства трагедии.