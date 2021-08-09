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В Подмосковье ребёнок-аутист поджёг дом, погиб его онкобольной брат

Мать детей не успела спасти старшего сына, которому было трудно передвигаться самостоятельно.

9 августа, 12:27
<p>Фото © <a href="https://pixabay.com/ru/photos/%D0%BF%D0%BE%D0%B6%D0%B0%D1%80-%D0%B3%D0%BE%D1%80%D1%8F%D1%89%D0%B8%D0%B9-%D0%B4%D0%BE%D0%BC-%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BC%D1%8F-%D0%BE%D0%B3%D0%BE%D0%BD%D1%8C-2946038/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Pixabay</a></p>

Фото © Pixabay

В подмосковном Солнечногорске десятилетний мальчик погиб в результате пожара, произошедшего из-за его восьмилетнего брата. Об этом сообщает kp.ru.

Загорелся двухэтажный дом, в котором проживала семья с двумя детьми. Выяснилось, что пожар устроил младший сын, инвалид третьей группы по причине аутизма. Пока женщина отвлеклась, мальчик поджёг скатерть с помощью зажигалки. Пламя перекинулось на предметы интерьера, и мать, испугавшись, схватила его и вынесла на улицу.

Она попыталась вернуться за старшим сыном, который болел онкологическим заболеванием и с трудом передвигался. Женщину не пустили соседи, поскольку это было слишком опасно. Пожарные несколько часов боролись с огнём. Спасти ребёнка не удалось. Его останки были обнаружены на руинах дома. Полиция выяснила обстоятельства трагедии.

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Ранее сообщалось, что мать и двое маленьких детей погибли при пожаре в селе под Тамбовом.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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