Великобритания ввела новые санкции в отношении Белоруссии
Ограничительные меры коснутся не только поставок различных товаров, но и ряда видных чиновников.
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Правительство Великобритании приняло пакет новых экономических, торговых и авиационных санкций в отношении Белорусского правительства. Своё решение власти Туманного Альбиона мотивируют тем, что в стране якобы "нарушаются права человека и подавляется демократия".
"Эти санкции демонстрируют, что Соединённое Королевство не потерпит действий, предпринимаемых Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Соединённом Королевстве, а наши авиакомпании не будут взаимодействовать с самолётами из отличающегося роскошью президентского авиапарка", — говорится на сайте британского кабмина.
В документе отмечается, что торговые санкции коснутся белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора Лукашенко, пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, главы администрации Игоря Сергеенко, главы Комитета госбезопасности Ивана Тертеля, главы Минобороны Виктора Хренина и главы МВД Ивана Кубракова.
Ранее Лайф рассказывал, что американские СМИ анонсировали новые санкции США против Белоруссии. Объявление о новых санкциях США приурочили к дате, в которую в прошлом году в Белоруссии состоялись выборы главы страны (9 августа 2020 года). Она стала отправной точкой для массовых акций протеста оппозиции.
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