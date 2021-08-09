Великобритания ввела новые санкции в отношении Белоруссии

Правительство Великобритании приняло пакет новых экономических, торговых и авиационных санкций в отношении Белорусского правительства. Своё решение власти Туманного Альбиона мотивируют тем, что в стране якобы "нарушаются права человека и подавляется демократия".

"Эти санкции демонстрируют, что Соединённое Королевство не потерпит действий, предпринимаемых Лукашенко после сфальсифицированных выборов. Продукция государственных предприятий Лукашенко не будет продаваться в Соединённом Королевстве, а наши авиакомпании не будут взаимодействовать с самолётами из отличающегося роскошью президентского авиапарка", — говорится на сайте британского кабмина.

В документе отмечается, что торговые санкции коснутся белорусского калия, нефтепродуктов, товаров и технологий для перехвата и мониторинга, товаров, используемых в производстве сигарет, а также товаров и технологий двойного назначения. Кроме того, ограничительные меры вводятся в отношении президента Белоруссии Александра Лукашенко, его старшего сына Виктора Лукашенко, пресс-секретаря главы государства Натальи Эйсмонт, главы администрации Игоря Сергеенко, главы Комитета госбезопасности Ивана Тертеля, главы Минобороны Виктора Хренина и главы МВД Ивана Кубракова.