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"Это шоу": Психолог Вероника Степанова рассказала, почему снимает эпатажные видео

Блогерша не готова получать "три просмотра" и отказывается быть причисленной к "остальным академическим скучным мышкам".

9 августа, 12:12
<p>Фото © VK/Вероника Степанова</p>

Фото © VK/Вероника Степанова

Блогер и психолог Вероника Степанова рассказала, почему выбирает для своих видео провокационные темы и любит эпатировать публику. По её словам, YouTube-блогеры всегда находятся в погоне за просмотрами.

"Это шоу. Это психология, которая граничит с перформансом, это выступление, яркие эмоции. Тут очень много чего примешано. В противном случае ты получишь три своих просмотра и будешь причислена к остальным академическим скучным мышкам", — рассказала она в беседе с Ксенией Собчак.

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Блогерша добавила, что ей важно видеть цифры и статистику. Поэтому для роста просмотров она использует провокационные темы. Степанова отметила, что ей нравится переходить границы, проверять общество на реакцию и получать обратную волну в виде комментариев и просмотров.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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