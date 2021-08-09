Блогер и психолог Вероника Степанова рассказала, почему выбирает для своих видео провокационные темы и любит эпатировать публику. По её словам, YouTube-блогеры всегда находятся в погоне за просмотрами.

"Это шоу. Это психология, которая граничит с перформансом, это выступление, яркие эмоции. Тут очень много чего примешано. В противном случае ты получишь три своих просмотра и будешь причислена к остальным академическим скучным мышкам", — рассказала она в беседе с Ксенией Собчак.

Блогерша добавила, что ей важно видеть цифры и статистику. Поэтому для роста просмотров она использует провокационные темы. Степанова отметила, что ей нравится переходить границы, проверять общество на реакцию и получать обратную волну в виде комментариев и просмотров.