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Актёр "Штрафбата" скончался в реанимации, не приходя в сознание

Сразу после госпитализации врачи давали оптимистичные прогнозы, но потом состояние артиста начало ухудшаться.

9 августа, 12:05
<p>Игорь Регнер. Кадр из сериала "Час Волкова – 5"</p>

Игорь Регнер. Кадр из сериала "Час Волкова – 5"

8 августа ушёл из жизни актёр, известный по сериалу "Штрафбат", 56-летний Игорь Регнер. Больше недели он находился в коме, но скончался, так и не придя в сознание.

Отмечается, что спустя несколько дней после госпитализации мужчины в Боткинскую больницу его подключили к аппарату ИВЛ. Сначала врачи давали оптимистичные прогнозы, но потом состояние актёра начало ухудшаться, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.

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Ранее Лайф писал о том, что Игорь Регнер получил травмы и переломы и в таком состоянии пролежал дома целую неделю, прежде чем его нашли. Правоохранители проводили проверку инцидента, так как предполагалось, что на артиста могли напасть. Позже жена актёра опровергла слухи об избиении мужа и рассказала, что его госпитализировали из-за онкологического заболевания.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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