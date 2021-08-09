Актёр "Штрафбата" скончался в реанимации, не приходя в сознание

8 августа ушёл из жизни актёр, известный по сериалу "Штрафбат", 56-летний Игорь Регнер. Больше недели он находился в коме, но скончался, так и не придя в сознание.

Отмечается, что спустя несколько дней после госпитализации мужчины в Боткинскую больницу его подключили к аппарату ИВЛ. Сначала врачи давали оптимистичные прогнозы, но потом состояние актёра начало ухудшаться, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.