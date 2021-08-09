Актёр "Штрафбата" скончался в реанимации, не приходя в сознание
Сразу после госпитализации врачи давали оптимистичные прогнозы, но потом состояние артиста начало ухудшаться.
Игорь Регнер. Кадр из сериала "Час Волкова – 5"
8 августа ушёл из жизни актёр, известный по сериалу "Штрафбат", 56-летний Игорь Регнер. Больше недели он находился в коме, но скончался, так и не придя в сознание.
Отмечается, что спустя несколько дней после госпитализации мужчины в Боткинскую больницу его подключили к аппарату ИВЛ. Сначала врачи давали оптимистичные прогнозы, но потом состояние актёра начало ухудшаться, сообщает kp.ru со ссылкой на источник.
Ранее Лайф писал о том, что Игорь Регнер получил травмы и переломы и в таком состоянии пролежал дома целую неделю, прежде чем его нашли. Правоохранители проводили проверку инцидента, так как предполагалось, что на артиста могли напасть. Позже жена актёра опровергла слухи об избиении мужа и рассказала, что его госпитализировали из-за онкологического заболевания.
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