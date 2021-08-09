Комик Идрак Мирзализаде извинился за шутку про русских, но получил 10 суток

Комик Идрак Мирзализаде извинился за шутку о фекалиях. Видео © Таганский районный суд Москвы.

Таганский районный суд Москвы арестовал стендап-комика Идрака Мирзализаде за шутку "о русских и фекалиях". Артист извинился перед людьми, которые "неправильно поняли" его высказывание, но вину свою он признавать отказался.

Комик заметил, что выдернутые из контекста фразы действительно звучали оскорбительно, хотя, по его словам, были направлены на высмеивание ксенофобии. Мирзализаде также отметил, что на концерте присутствовали зрители разных национальностей и все они смеялись над его шуткой.

"Я раскаиваюсь перед теми, кто увидел эти отрывки, вырванные из контекста, так как для них, естественно, это звучало неподобающе. И тем более, если они не знали меня, не знали формат выступления, а просто увидели тот отрывок, я понимаю их чувства и раскаиваюсь перед ними", — сказал Мирзализаде на заседании суда.

Суд назначил Мирзализаде наказание в виде административного ареста сроком на десять суток.