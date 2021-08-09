В Москве ограбили звезду советского фильма "Приключения Электроника"

Юрий Торсуев, который играл школьника-пионера Сергея Сыроежкина, распивал пиво, сидя на лавочке во дворе на Фрунзенской улице. В это время к нему подошёл незнакомец, они разговорились, а позже к ним присоединился ещё один мужчина. В ходе беседы Торсуев достал телефон, чтобы показать фотографии, но через некоторое время смартфон оказался в руках неизвестных. Когда исполнитель роли Сыроежкина попросил вернуть ему гаджет, мужчины заявили, что телефона у них нет. Стоимость похищенного смартфона оценивается примерно в 20 тысяч рублей.