В Москве ограбили звезду советского фильма "Приключения Электроника"
Стоимость похищенного имущества оценивается примерно в 20 тысяч рублей.
Фото © ТАСС / Сергей Виноградов
Звезду советского фильма "Приключения Электроника" ограбили в Москве среди белого дня. В настоящий момент по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает Пятый канал.
Юрий Торсуев, который играл школьника-пионера Сергея Сыроежкина, распивал пиво, сидя на лавочке во дворе на Фрунзенской улице. В это время к нему подошёл незнакомец, они разговорились, а позже к ним присоединился ещё один мужчина. В ходе беседы Торсуев достал телефон, чтобы показать фотографии, но через некоторое время смартфон оказался в руках неизвестных. Когда исполнитель роли Сыроежкина попросил вернуть ему гаджет, мужчины заявили, что телефона у них нет. Стоимость похищенного смартфона оценивается примерно в 20 тысяч рублей.
Ранее Лайф писал о том, что 9 августа актриса фильма "Москва слезам не верит" умерла в Москве на 82-м году жизни. Последний телепроект, в котором она приняла участие, вышел на экраны в марте этого года.
Комментариев: 0