НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Москве ограбили звезду советского фильма "Приключения Электроника"

Стоимость похищенного имущества оценивается примерно в 20 тысяч рублей.

9 августа, 11:41
<p>Фото © ТАСС / Сергей Виноградов</p>

Фото © ТАСС / Сергей Виноградов

Звезду советского фильма "Приключения Электроника" ограбили в Москве среди белого дня. В настоящий момент по факту произошедшего сотрудники правоохранительных органов проводят проверку, сообщает Пятый канал.

Юрий Торсуев, который играл школьника-пионера Сергея Сыроежкина, распивал пиво, сидя на лавочке во дворе на Фрунзенской улице. В это время к нему подошёл незнакомец, они разговорились, а позже к ним присоединился ещё один мужчина. В ходе беседы Торсуев достал телефон, чтобы показать фотографии, но через некоторое время смартфон оказался в руках неизвестных. Когда исполнитель роли Сыроежкина попросил вернуть ему гаджет, мужчины заявили, что телефона у них нет. Стоимость похищенного смартфона оценивается примерно в 20 тысяч рублей.

Лайф публикует видео драки актёра Рыжикова с доставщиком пиццы

Лайф публикует видео драки актёра Рыжикова с доставщиком пиццы

Ранее Лайф писал о том, что 9 августа актриса фильма "Москва слезам не верит" умерла в Москве на 82-м году жизни. Последний телепроект, в котором она приняла участие, вышел на экраны в марте этого года.

Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Новости партнеров

Layer 1