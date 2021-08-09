Актриса фильма "Москва слезам не верит" умерла в Москве на 82-м году жизни

В Москве в возрасте 81 года скончалась актриса театра и кино Татьяна Жукова-Киртбая. Об этом сообщает портал "Дни.ру" со ссылкой на пресс-службу театра "Содружество актеров Таганки". Причина смерти неизвестна, однако уточняется, что в последнее время артистка тяжело болела.

Свою популярность актриса обрела после роли в фильме "Москва слезам не верит". Татьяна Ивановна сыграла лишь в одном эпизоде, но даже после этого её начали узнавать на улице и приглашать в другие проекты. Артистку также запомнили по ролям в известных ситкомах "Папины дочки" и "Моя прекрасная няня", а последний проект, в котором Жукова-Киртбая успела принять участие, стал комедийный сериал "Дылды-2", вышедший на экраны весной этого года.