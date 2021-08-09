Синоптик предупредил об окончании жары в Москве и Подмосковье

Таких жарких дней, как 9 августа, в Москве и Подмосковье, скорее всего, в этом году больше не будет, считает сотрудник центра погоды "Фобос" Александр Синенков. По его словам, к вечеру 10 августа с запада к столице приблизится холодный атмосферный фронт, температура упадёт.

"В среду, четверг, пятницу погода в Москве будет дождливой, с грозами, порывистым ветром. Температура будет в пределах плюс 23 градусов. А в четверг и пятницу даже ниже — плюс 21–22 градуса", — предупредил синоптик в беседе с телеканалом "Звезда".

Также Синенков отметил, что к концу недели дожди если не прекратятся, то станут слабее и пройдут не во всех районах Московской области, однако выше 30 градусов температура в этом году, вероятно, не поднимется.