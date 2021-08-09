В Санкт-Петербурге автоугонщик умер после шлепка по ягодицам

Житель Петербурга скончался после шлепка по ягодицам при попытке проникнуть в чужой автомобиль на улице Кораблестроителей. Как сообщает "Фонтанка", ночью в полицию позвонил владелец авто и сообщил, что вору стало плохо.

У владельца "мицубиси-паджеро-4" ночью сработала сигнализация, он вышел на улицу и обнаружил около капота своего автомобиля угонщика. Решив проучить преступника, мужчина подошёл к нему со спины и шлёпнул незнакомца по ягодицам, но ситуация приняла неожиданный оборот — тот упал и более не шевелился.

Приехавшие на его вызов медики констатировали смерть. Видимых телесных повреждений у похитителя обнаружено не было, также не было найдено признаков взлома авто.