В Санкт-Петербурге автоугонщик умер после шлепка по ягодицам
Владелец решил проучить воришку, подошёл к нему со спины и ударил, но ситуация приняла неожиданный оборот.
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Житель Петербурга скончался после шлепка по ягодицам при попытке проникнуть в чужой автомобиль на улице Кораблестроителей. Как сообщает "Фонтанка", ночью в полицию позвонил владелец авто и сообщил, что вору стало плохо.
У владельца "мицубиси-паджеро-4" ночью сработала сигнализация, он вышел на улицу и обнаружил около капота своего автомобиля угонщика. Решив проучить преступника, мужчина подошёл к нему со спины и шлёпнул незнакомца по ягодицам, но ситуация приняла неожиданный оборот — тот упал и более не шевелился.
Приехавшие на его вызов медики констатировали смерть. Видимых телесных повреждений у похитителя обнаружено не было, также не было найдено признаков взлома авто.
Ранее Лайф рассказывал о странных пристрастиях петербургских грабителей и необычных случаях из истории криминального мира Северной столицы.
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