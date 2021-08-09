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В Санкт-Петербурге автоугонщик умер после шлепка по ягодицам

Владелец решил проучить воришку, подошёл к нему со спины и ударил, но ситуация приняла неожиданный оборот.

9 августа, 10:10
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

Житель Петербурга скончался после шлепка по ягодицам при попытке проникнуть в чужой автомобиль на улице Кораблестроителей. Как сообщает "Фонтанка", ночью в полицию позвонил владелец авто и сообщил, что вору стало плохо.

У владельца "мицубиси-паджеро-4" ночью сработала сигнализация, он вышел на улицу и обнаружил около капота своего автомобиля угонщика. Решив проучить преступника, мужчина подошёл к нему со спины и шлёпнул незнакомца по ягодицам, но ситуация приняла неожиданный оборот — тот упал и более не шевелился.

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Приехавшие на его вызов медики констатировали смерть. Видимых телесных повреждений у похитителя обнаружено не было, также не было найдено признаков взлома авто.

Ранее Лайф рассказывал о странных пристрастиях петербургских грабителей и необычных случаях из истории криминального мира Северной столицы.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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