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Москвич несколько часов насиловал школьницу, пока его любовница и дети стояли за дверью

Девочка позже рассказала правоохранителям, что мужчина ещё весной оказывал ей знаки внимания, но она его отвергла.

9 августа, 10:06

Фото © Соцсети

Полиция в Москве завела несколько уголовных дел на 31-летнего местного жителя, который подозревается в том, что несколько часов незаконно удерживал у себя в квартире 14-летнюю школьницу и насиловал её. По данным источника Лайфа, мужчина ради этого даже выгнал на лестничную клетку свою гражданскую жену с детьми.

Наш собеседник уточнил, что о случившемся стражам порядка сообщил дядя девочки. Пострадавшая накануне предупредила его, что приедет, однако в назначенный день она внезапно перестала отвечать на звонки. В итоге он отправился на поиски племянницы на улицу и параллельно пытался до неё дозвониться. Трубку неожиданно сняла незнакомая женщина и рассказала, где находится девочка. Вызволяли школьницу уже вместе со стражами порядка.

В Битцевском лесу изнасиловали 14-летнюю дочь известной рок-певицы

В Битцевском лесу изнасиловали 14-летнюю дочь известной рок-певицы

Источник уточнил, что школьница подтвердила правоохранителям факт изнасилования. Также девочка рассказала, что она неоднократно была в гостях у этой семьи и дружила с женой подозреваемого. Девочка ранее говорила своим подружкам о том, что ещё в марте мужчина пытался проявлять к ней симпатию и даже трогал её. Однако взаимностью школьница не ответила, и он взял её силой. Сейчас подозреваемый задержан и признал вину. Школьница тем временем находится в больнице, с ней работают психологи.

Ранее Лайф рассказывал, что в Москве было заведено уголовное дело по факту изнасилования мужчиной двух студенток. Чтобы склонить девушек к половой близости, нападавший угрожал им ножом. Также на Алтае возбудили уголовное дело после изнасилования школьницы сверстницами в заброшенном здании. Происходящее подростки снимали на видео, а после отправили ролик матери пострадавшей. Родительница обратилась в правоохранительные органы.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин
Анна Рождественская
Анна Рождественская

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