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Программист с ДЦП рассказал о нетерпимом отношении к инвалидам в Петербурге

По его мнению, огласка немного изменила ситуацию в городе. Сегодняшние настроения там напоминают появление движения #MeToo.

9 августа, 09:47
<p>Фото © Shutterstock</p>

Фото © Shutterstock

Программист с ДЦП Иван Бакаидов, которого водитель петербургской маршрутки назвал "шайтаном" и пытался высадить из транспорта из-за его недуга, рассказал о нетерпимости к людям с инвалидностью в Северной столице.

"Мне важно донести, что, если человек не говорит, ты не можешь на него орать, так как это как бить безрукого", — сказал Иван Бакаидов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".

Он добавил, что сегодняшние настроения в его городе напоминают появление движения #MeToo — тогда женщины начали в открытую говорить о харассменте. Бакаидов считает, что теперь по этому же принципу людям с ДЦП удалось обратить внимание на отношение к инвалидам в обществе.

"Я не Стивен Хокинг". Как программист с ДЦП Иван Бакаидов пытается изменить жизнь всех, кто не может говорить

"Я не Стивен Хокинг". Как программист с ДЦП Иван Бакаидов пытается изменить жизнь всех, кто не может говорить

Напомним, в конце июля жительница элитного ЖК в Северной столице попыталась выгнать с игровой площадки детей-инвалидов. Её поведением возмутился депутат Виталий Милонов, заметив, что однозначная реакция общества на такие вещи является профилактикой повторения подобных инцидентов. Также ранее Лайф сообщал, что петербургского программиста Ивана Бакаидова пытался высадить из общественного транспорта водитель, несмотря на ливень. После инцидента хама уволили, а Петербургская транспортная компания принесла Бакаидову свои извинения.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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