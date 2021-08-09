Программист с ДЦП рассказал о нетерпимом отношении к инвалидам в Петербурге

Программист с ДЦП Иван Бакаидов, которого водитель петербургской маршрутки назвал "шайтаном" и пытался высадить из транспорта из-за его недуга, рассказал о нетерпимости к людям с инвалидностью в Северной столице.

"Мне важно донести, что, если человек не говорит, ты не можешь на него орать, так как это как бить безрукого", — сказал Иван Бакаидов в беседе с телеканалом "Санкт-Петербург".