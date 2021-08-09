"Неадекватное судейство": "Ахмат" раскритиковал работу лучшего арбитра прошлого сезона в РПЛ
Грозненцы также намерены попросить никогда не назначать его на матчи со своим участием.
Фото © ФК "Рубин"
Футбольный клуб "Ахмат" жёстко раскритиковал работу арбитров Павла Кукуяна и Игоря Панина во время матча третьего тура РПЛ против "Рубина". Обращение опубликовано на сайте команды из Грозного.
"Весь прошлый сезон судейские скандалы не покидали наш отечественный футбол. В связи с этим многие клубы выразили поддержку руководству судейского комитета РФС в стремлении навести порядок. Последовали жёсткие меры, вплоть до пожизненного отстранения нескольких арбитров. Однако некоторых судей реформы в судейском корпусе, видимо, не интересуют. Один из них, Павел Кукуян, их даже саботирует. Наглядный пример этому — работа арбитра (если её можно так назвать) на матче 3-го тура "Рубин" – "Ахмат", — говорится в сообщении.
В качестве примера грозненцы привели сразу два эпизода из матча, в которых Кукуян и видеоассистент Панин приняли, по их мнению, неверные решения. В результате "Ахмат" остался в меньшинстве, а впоследствии и вовсе уступил в матче.
"Павел Кукуян и Игорь Панин принимали прямо противоположные здравому смыслу и правилам игры решения. Это наводит на определённые мысли. Факт остаётся фактом: из-за неадекватного судейства наша команда недосчиталась очков", — также говорится в сообщении.
В "Ахмате" намерены обратиться в судейский комитет РФС и экспертно-судейскую комиссию (ЭСК) с просьбой дать оценку работе Кукуяна и видеоассистента Панина. Кроме того, в клубе будут просить, чтобы данные арбитры никогда не обслуживали матчи с его участием ни в каком статусе.
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