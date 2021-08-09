Назван самый популярный среди россиян инструмент для дома

В России в три раза вырос спрос на инструменты для ремонта. Такие данные приводятся в исследовании компании "AliExpress Россия", которое есть в распоряжении Лайфа.

За июль 2021 года россияне стали чаще покупать электродрели. Спрос на них по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза. Наиболее распространёнными товарами этой категории оказались дрели-шуруповёрты и перфораторы в ценовой категории от одной до четырёх тысяч рублей. Отмечается, что спрос также поднялся на товары для дачи и сада: к газонокосилкам интерес россиян вырос в три раза, а к электрическим триммерам для травы — сразу в восемь раз.

"Также россияне начали активно покупать мебель для обустройства дома — эта категория выросла в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользуются офисные стулья — спрос на них в июле 2021 года увеличился в 10 раз", — говорится в исследовании.

Среди прочих товаров для дома, на которые у россиян в июле вырос спрос, оказались барные стулья, матрасы и световые приборы. Так называемые умные лампы в России стали покупать в 16 раз чаще, чем в прошлом году, а интерес к освещению для загородных домов вырос в 15 раз.