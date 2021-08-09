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Назван самый популярный среди россиян инструмент для дома

За минувший месяц вырос спрос на товары для дачи и сада — газонокосилки и электрические триммеры для травы.

9 августа, 09:34
<p>Фото © Pexels</p>

Фото © Pexels

В России в три раза вырос спрос на инструменты для ремонта. Такие данные приводятся в исследовании компании "AliExpress Россия", которое есть в распоряжении Лайфа.

За июль 2021 года россияне стали чаще покупать электродрели. Спрос на них по сравнению с прошлым годом вырос почти в два раза. Наиболее распространёнными товарами этой категории оказались дрели-шуруповёрты и перфораторы в ценовой категории от одной до четырёх тысяч рублей. Отмечается, что спрос также поднялся на товары для дачи и сада: к газонокосилкам интерес россиян вырос в три раза, а к электрическим триммерам для травы — сразу в восемь раз.

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"Также россияне начали активно покупать мебель для обустройства дома — эта категория выросла в 4,6 раза по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Особой популярностью пользуются офисные стулья — спрос на них в июле 2021 года увеличился в 10 раз", — говорится в исследовании.

Среди прочих товаров для дома, на которые у россиян в июле вырос спрос, оказались барные стулья, матрасы и световые приборы. Так называемые умные лампы в России стали покупать в 16 раз чаще, чем в прошлом году, а интерес к освещению для загородных домов вырос в 15 раз.

Ранее Лайф рассказывал, что в России с прошлого года почти в три раза вырос спрос на товары для автомобилей.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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