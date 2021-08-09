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Двухлетняя девочка могла быть за рулём автомобиля-убийцы, задавившего младенца в Воронеже

По предварительным данным, малышка случайно сняла авто с ручника, из-за чего оно покатилось в сторону людей.

9 августа, 09:58

За рулём автомобиля, который насмерть задавил десятимесячного малыша в Воронеже, находилась маленькая девочка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В роковой вечер на берегу реки отдыхали две семьи. Пока все взрослые сидели за столиком, девочка 2019 года рождения слушала музыку в машине. Предварительно, она сняла автомобиль с ручного тормоза, отчего тот покатился в сторону младенца из другой семьи. Никто не успел среагировать, в результате чего произошёл наезд на ребёнка.

В Воронеже водитель задавил младенца на пляже и сбежал

В Воронеже водитель задавил младенца на пляже и сбежал

Ранее Лайф рассказывал, как в Самарской области водитель насмерть сбил женщину и скрылся с места ДТП. Оперативники установили личность лихача и задержали его. По данным МВД, с прошлого года автомобилист 45 раз привлекался к административной ответственности за нарушение ПДД.

Авторы
Роман Имполитов
Роман Имполитов

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