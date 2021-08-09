Двухлетняя девочка могла быть за рулём автомобиля-убийцы, задавившего младенца в Воронеже

За рулём автомобиля, который насмерть задавил десятимесячного малыша в Воронеже, находилась маленькая девочка. Об этом Лайфу сообщил источник в правоохранительных органах.

В роковой вечер на берегу реки отдыхали две семьи. Пока все взрослые сидели за столиком, девочка 2019 года рождения слушала музыку в машине. Предварительно, она сняла автомобиль с ручного тормоза, отчего тот покатился в сторону младенца из другой семьи. Никто не успел среагировать, в результате чего произошёл наезд на ребёнка.