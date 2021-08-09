"Несправедливость победила в этот раз": Синхронистка Шурочкина обратилась к сёстрам Авериным после скандала на Олимпиаде

"Элегантные, стойкие, грациозные, утончённые, но при этом такие сильные... Девочки, вы совершенные и уникальные, не похожие ни на кого в мире! Очень жаль, что несправедливость победила в этот раз... Не расстраивайтесь: каких-то три года и вы покажете, кто вы на самом деле и на что способны", — написала Шурочкина.