"Несправедливость победила в этот раз": Синхронистка Шурочкина обратилась к сёстрам Авериным после скандала на Олимпиаде

Напомним, в этом виде программы Россия осталась без золотой медали впервые с 1996 года. Причиной тому стали достаточно странные оценки судей.