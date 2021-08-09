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"Несправедливость победила в этот раз": Синхронистка Шурочкина обратилась к сёстрам Авериным после скандала на Олимпиаде

Напомним, в этом виде программы Россия осталась без золотой медали впервые с 1996 года. Причиной тому стали достаточно странные оценки судей.

9 августа, 09:56

Фото © Instagram / mashuniashura

Российская синхронистка Мария Шурочкина поддержала гимнасток Дину и Арину Авериных после скандала с судейством на Олимпийских играх в Токио.

"Элегантные, стойкие, грациозные, утончённые, но при этом такие сильные... Девочки, вы совершенные и уникальные, не похожие ни на кого в мире! Очень жаль, что несправедливость победила в этот раз... Не расстраивайтесь: каких-то три года и вы покажете, кто вы на самом деле и на что способны", — написала Шурочкина.

Тренер израильской гимнастки Ашрам оценила скандальное судейство на Олимпиаде в Токио

Тренер израильской гимнастки Ашрам оценила скандальное судейство на Олимпиаде в Токио

Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.

Авторы
Шамиль Гаджиев
Шамиль Гаджиев

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