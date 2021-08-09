В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных

От масштабных лесных пожаров в Якутии страдают не только люди, но и животные. 7 августа огонь начал уничтожать дома в населённом пункте Бясь-Кюёль Горного района. Жителей удалось эвакуировать и спасти, а их питомцы остались там.

После того как пожар потушили, 16 волонтёров приехали в село за питомцами. Одна из волонтёров — Злата Сычёва — рассказала в "Инстаграме", что на протяжении четырёх часов они ходили среди сгоревших останков свиней, кур, коров, собак и искали тех, кто смог уцелеть. В итоге они вывезли из населённого пункта выживших, но сильно обгоревших кошек и собак, помочь всем не хватало рук. Она отметила, что большинство животных смогли спастись, жертвами огня стали те, кто был привязан или находился в загонах.