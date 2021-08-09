В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных
Они вывезли из населённого пункта Бясь-Кюёль наиболее пострадавших кошек и собак, помочь всем не хватало рук.
В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных. Видео © Mash
От масштабных лесных пожаров в Якутии страдают не только люди, но и животные. 7 августа огонь начал уничтожать дома в населённом пункте Бясь-Кюёль Горного района. Жителей удалось эвакуировать и спасти, а их питомцы остались там.
После того как пожар потушили, 16 волонтёров приехали в село за питомцами. Одна из волонтёров — Злата Сычёва — рассказала в "Инстаграме", что на протяжении четырёх часов они ходили среди сгоревших останков свиней, кур, коров, собак и искали тех, кто смог уцелеть. В итоге они вывезли из населённого пункта выживших, но сильно обгоревших кошек и собак, помочь всем не хватало рук. Она отметила, что большинство животных смогли спастись, жертвами огня стали те, кто был привязан или находился в загонах.
Ранее Лайф сообщал, что в Якутии из-за лесного пожара эвакуируют жителей двух сёл. Из-за сильного ветра стихия двигается со скоростью 2–3 км/ч. В борьбе с огнём задействовано восемь машин УАЗ, три трактора и вертолёт Ми-8.
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