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Полицейские перехватили конверт с пулями, посланные папе римскому Франциску

В тексте приложенного письма говорится что-то о финансовых операциях в Ватикане.

9 августа, 10:33
<p>Фото © Alessandra Benedetti / Corbis via Getty Images</p>

Фото © Alessandra Benedetti / Corbis via Getty Images

В городе Пескьера-Борромео, недалеко от Милана, полицейские изъяли конверт с тремя пулями, предназначенный для папы римского. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.

Письмо обнаружили в сортировочном центре городской почты. В конверте находилось три так называемых патрона Флобера калибра 9 миллиметров. Письмо было адресовано понтифику. Находка изучается полицейскими. Как отметило агентство ANSA, письмо пришло из Франции. Текст написан пером, и его пока трудно разобрать, но там идёт речь о некоторых финансовых операциях в Ватикане.

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Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов

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