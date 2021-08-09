Полицейские перехватили конверт с пулями, посланные папе римскому Франциску
В тексте приложенного письма говорится что-то о финансовых операциях в Ватикане.
Фото © Alessandra Benedetti / Corbis via Getty Images
В городе Пескьера-Борромео, недалеко от Милана, полицейские изъяли конверт с тремя пулями, предназначенный для папы римского. Об этом сообщила газета Corriere della Sera.
Письмо обнаружили в сортировочном центре городской почты. В конверте находилось три так называемых патрона Флобера калибра 9 миллиметров. Письмо было адресовано понтифику. Находка изучается полицейскими. Как отметило агентство ANSA, письмо пришло из Франции. Текст написан пером, и его пока трудно разобрать, но там идёт речь о некоторых финансовых операциях в Ватикане.
Ранее Лайф рассказывал, что "Человек-паук" встретился в Ватикане с папой римским и подарил ему маску.
Комментариев: 0