Лукашенко рассказал об "очень скором" уходе с поста президента Белоруссии
Он отметил, что есть 15–20 кандидатов, кто мог бы возглавить страну, так как они преданны стране так же, как он.
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может "очень скоро" сложить с себя полномочия. Об этом он заговорил, отвечая на соответствующий вопрос в ходе программы "Большой разговор" во Дворце независимости в Минске.
"Не надо гадать, когда уйдёт Лукашенко, очень скоро", — сказал белорусский лидер.
Он отметил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придёт другой человек. Лукашенко добавил, что видит порядка 15–20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента", так как они похожи на него в своей преданности Белоруссии.
Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила "турне" по Европе.
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