Лукашенко рассказал об "очень скором" уходе с поста президента Белоруссии

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может "очень скоро" сложить с себя полномочия. Об этом он заговорил, отвечая на соответствующий вопрос в ходе программы "Большой разговор" во Дворце независимости в Минске.

"Не надо гадать, когда уйдёт Лукашенко, очень скоро", — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придёт другой человек. Лукашенко добавил, что видит порядка 15–20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента", так как они похожи на него в своей преданности Белоруссии.