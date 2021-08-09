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Лукашенко рассказал об "очень скором" уходе с поста президента Белоруссии

Он отметил, что есть 15–20 кандидатов, кто мог бы возглавить страну, так как они преданны стране так же, как он.

9 августа, 11:38

Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что может "очень скоро" сложить с себя полномочия. Об этом он заговорил, отвечая на соответствующий вопрос в ходе программы "Большой разговор" во Дворце независимости в Минске.

"Не надо гадать, когда уйдёт Лукашенко, очень скоро", — сказал белорусский лидер.

Он отметил, что не раз обдумывал, как будут развиваться события в республике, если к власти придёт другой человек. Лукашенко добавил, что видит порядка 15–20 кандидатур, которые "могут вырасти до президента", так как они похожи на него в своей преданности Белоруссии.

Лукашенко заявил, что переносить выборы в 2020 году было незаконно и непорядочно

Лукашенко заявил, что переносить выборы в 2020 году было незаконно и непорядочно

Напомним, что 9 августа 2020 года в Белоруссии прошли выборы президента, в которых с результатом 80,1% голосов победил Александр Лукашенко. После этого в республике начались массовые протесты с требованием уступить главный государственный пост оппозиционерке Светлане Тихановской. Сама же она сразу после выборов покинула Белоруссию и устроила "турне" по Европе.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

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