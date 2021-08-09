НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

Лукашенко рассказал, что американцы запретили Зеленскому отвечать на его звонки

Белорусский лидер подчеркнул, что готов к диалогу со своим украинским коллегой, однако тот попросту не снимет телефонную трубку.

9 августа, 11:28
<p>Фото © <a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Официальный сайт президента Республики Беларусь</a></p>

Фото © Официальный сайт президента Республики Беларусь

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что США запретили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отвечать на его звонки. Об этом он заявил в ходе "Большого разговора с президентом", который проходит во Дворце независимости в Минске.

"Если я ему сейчас позвоню, то он просто не поднимет трубку. Потому что ему американцы приказали", — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко добавил, что готов к диалогу с Зеленским, "если от этого на Украине хоть одному человеку станет лучше". Однако по вышеназванным причинам Зеленский попросту не согласится на такой диалог. Он также заверил, что украинцам не стоит бояться Белоруссии, если только Украина сама не придёт в Белоруссию с оружием.

"Зачем вы это творите?": Лукашенко обвинил Киев в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию

"Зачем вы это творите?": Лукашенко обвинил Киев в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию

Ранее на встрече Александр Лукашенко затронул тему интеграции с Россией. По словам политика, Минск никогда не был против теснейшего союза с Москвой, но основа такого сотрудничества, со слов Лукашенко, — это "одинаковые условия и равноправие", достичь которого порой непросто.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Лукашенко рассказал об "очень скором" уходе с поста президента Белоруссии

сегодня в 11:38

Великобритания ввела новые санкции в отношении Белоруссии

сегодня в 12:14

Токийская война и мир российской сборной: Почему наши спортсмены победили вопреки фразам: «Их тут вообще не должно было быть»

сегодня в 11:31

"Это шоу": Психолог Вероника Степанова рассказала, почему снимает эпатажные видео

сегодня в 12:12

"Он просто не знает, за кого ему болеть": Губерниев ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпиаде в Токио

сегодня в 12:07

Новости партнеров

Layer 1