Лукашенко рассказал, что американцы запретили Зеленскому отвечать на его звонки

Президент Белоруссии Александр Лукашенко утверждает, что США запретили украинскому лидеру Владимиру Зеленскому отвечать на его звонки. Об этом он заявил в ходе "Большого разговора с президентом", который проходит во Дворце независимости в Минске.

"Если я ему сейчас позвоню, то он просто не поднимет трубку. Потому что ему американцы приказали", — сказал белорусский лидер.

При этом Лукашенко добавил, что готов к диалогу с Зеленским, "если от этого на Украине хоть одному человеку станет лучше". Однако по вышеназванным причинам Зеленский попросту не согласится на такой диалог. Он также заверил, что украинцам не стоит бояться Белоруссии, если только Украина сама не придёт в Белоруссию с оружием.