Лукашенко предрёк Украине трагедию в случае попытки вернуть Донбасс силой
Он обратился к властям страны с просьбой выбросить это из головы, подчеркнув, что никогда не поддержит такой сценарий.
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Если власти Украины попытаются решить ситуацию на Донбассе силой, то это закончится для страны трагедией. Об этом журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.
"Любая попытка, какая у вас ни была бы армия на Украине, — поверьте, я сведущий человек в этом, — любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины прежде всего. Я вас прошу, молю — выбросите это из головы", — сказал он во время "Большого разговора с президентом".
Также белорусский лидер пообещал не поддерживать Украину в силовом возвращении Донбасса, "даже если это будет угрожать его жизни". Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность в том, что Киев в итоге не решится на такой сценарий, потому что "разумных голов на Украине достаточно".
Ранее политологи оценили слова экс-депутата Рады о скором разделе Украины. По словам одного из экспертов, единственное, благодаря чему ещё держатся отдельные части Незалежной, — это международный капитал, выдавливающий все возможные ресурсы из страны.
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