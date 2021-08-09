Лукашенко предрёк Украине трагедию в случае попытки вернуть Донбасс силой

Если власти Украины попытаются решить ситуацию на Донбассе силой, то это закончится для страны трагедией. Об этом журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Любая попытка, какая у вас ни была бы армия на Украине, — поверьте, я сведущий человек в этом, — любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины прежде всего. Я вас прошу, молю — выбросите это из головы", — сказал он во время "Большого разговора с президентом".

Также белорусский лидер пообещал не поддерживать Украину в силовом возвращении Донбасса, "даже если это будет угрожать его жизни". Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность в том, что Киев в итоге не решится на такой сценарий, потому что "разумных голов на Украине достаточно".