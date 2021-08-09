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Лукашенко предрёк Украине трагедию в случае попытки вернуть Донбасс силой

Он обратился к властям страны с просьбой выбросить это из головы, подчеркнув, что никогда не поддержит такой сценарий.

9 августа, 11:23
<p>Фото ©<a href="https://president.gov.by/ru" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> Сайт президента Белоруссии</a></p>

Фото © Сайт президента Белоруссии

Если власти Украины попытаются решить ситуацию на Донбассе силой, то это закончится для страны трагедией. Об этом журналистам заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

"Любая попытка, какая у вас ни была бы армия на Украине, — поверьте, я сведущий человек в этом, — любая ваша попытка силой решить вопрос Донбасса закончится трагедией для Украины прежде всего. Я вас прошу, молю — выбросите это из головы", сказал он во время "Большого разговора с президентом".

Также белорусский лидер пообещал не поддерживать Украину в силовом возвращении Донбасса, "даже если это будет угрожать его жизни". Вместе с тем Лукашенко выразил уверенность в том, что Киев в итоге не решится на такой сценарий, потому что "разумных голов на Украине достаточно".

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Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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