Певицу МакSим переводят из реанимации в обычную палату

Певица МакSим полностью пришла в себя и будет переведена в обычную палату. Об этом сообщила в "Инстаграме" директор певицы Маргарита Соколова. Артистка больше месяца находилась в реанимации после осложнений от коронавируса.

"Сегодня к вечеру её переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, ещё потребуется длительное восстановление", — заявила представитель певицы.



Директор МакSим сообщила, что петь и летать на самолётах девушке пока запрещено. Она также выразила свою благодарность всему медицинскому персоналу ГКБ № 52 за помощь и спасение артистки.