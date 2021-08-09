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Певицу МакSим переводят из реанимации в обычную палату

Директор артистки сообщила, что петь и летать на самолётах ей пока запрещено.

9 августа, 11:17
<p>Фото © <a href="https://www.instagram.com/p/CKeQ2KepuNU/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Instagram/maksimartist</a></p>

Фото © Instagram/maksimartist

Певица МакSим полностью пришла в себя и будет переведена в обычную палату. Об этом сообщила в "Инстаграме" директор певицы Маргарита Соколова. Артистка больше месяца находилась в реанимации после осложнений от коронавируса.

"Сегодня к вечеру её переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, ещё потребуется длительное восстановление", заявила представитель певицы.

Директор МакSим сообщила, что петь и летать на самолётах девушке пока запрещено. Она также выразила свою благодарность всему медицинскому персоналу ГКБ № 52 за помощь и спасение артистки.

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Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.

Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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