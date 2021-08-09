Певицу МакSим переводят из реанимации в обычную палату
Директор артистки сообщила, что петь и летать на самолётах ей пока запрещено.
Фото © Instagram/maksimartist
Певица МакSим полностью пришла в себя и будет переведена в обычную палату. Об этом сообщила в "Инстаграме" директор певицы Маргарита Соколова. Артистка больше месяца находилась в реанимации после осложнений от коронавируса.
"Сегодня к вечеру её переводят в обычную палату. Когда будет точно выписка, врачи не комментируют, но она не за горами. Сами доктора говорят, что это редкий и уникальный случай, такой благополучный исход. Конечно, ещё потребуется длительное восстановление", — заявила представитель певицы.
Директор МакSим сообщила, что петь и летать на самолётах девушке пока запрещено. Она также выразила свою благодарность всему медицинскому персоналу ГКБ № 52 за помощь и спасение артистки.
"Марина, милая, открывай глазки": Как находящуюся в коме МакSим поддерживают фанаты, для которых она целый мир
Напомним, певицу МакSим госпитализировали после концерта в Казани в середине июня, где она выступала с высокой температурой. Её подключили к аппарату ИВЛ и ввели в медикаментозный сон. Позднее артистку перевели на аппарат экстракорпоральной мембранной оксигенации (ЭКМО), а поражение лёгких было уже 80%. 3 августа стало известно, что МакSим уже самостоятельно дышит через кислородную маску, смотрит телевизор и даже покидает свою палату.
Комментариев: 0