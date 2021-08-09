НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Якутии ввели режим ЧС из-за перехода лесных пожаров на населённые пункты

Это позволит выделить из госбюджета региона финансирование на строительство новых домов для погорельцев, а также начислять персональные выплаты пострадавшим.

9 августа, 11:09

Фото © Instagram / namsadm_official

Глава Якутии Айсен Николаев подписал указ о введении режима ЧС регионального характера в связи с переходом лесных пожаров на населённые пункты.

"Документ необходим для выделения из госбюджета республики финансирования на строительство новых домов для жителей Бясь-Кюёля, оставшихся без жилья, персональных выплат пострадавшим, а также для привлечения федеральных средств", — объяснили в пресс-службе регионального правительства.

Кабмину поручили оперативно принимать меры по восстановлению населённых пунктов и оказанию помощи жителям, потерявшим свои дома из-за стихии.

В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных

В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных

В Якутии не утихают масштабные лесные пожары. 7 августа из-за сильного ветра верховой пожар с леса добрался до села Бясь-Кюёль. К вечеру пожар удалось локализовать, огнеборцы спасли в общей сложности 225 домов, при этом сгорело более 30 строений. После этого огонь добрался ещё до двух сёл — Харыялах и Фрунзе в Намском районе, там началась эвакуация населения.

Всего же площадь, пройденная огнём лесных пожаров в России, превысила шесть миллионов гектаров. Эта цифра сравнима с площадью таких государств, как Латвия или Литва, в два раза превышает площадь Бельгии, в три раза — площадь Словении.

Авторы
Александра Вишнякова
Александра Вишнякова

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

Мишустин поручил оказать помощь пострадавшим от природных ЧС дальневосточным регионам

7 августа, 08:04

В Якутии волонтёры спасают уцелевших после пожара животных

сегодня в 10:21

Бывшего зампрокурора Свердловской области приговорили к 9 годам колонии за взятку

сегодня в 11:35

Великобритания ввела новые санкции в отношении Белоруссии

сегодня в 12:14

"Это шоу": Психолог Вероника Степанова рассказала, почему снимает эпатажные видео

сегодня в 12:12

Новости партнеров

Layer 1