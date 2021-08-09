Капитан ЦСКА Игорь Акинфеев взял на себя вину за неудачное выступление клуба на старте чемпионата России. Соответствующее заявление опубликовано в инстаграме столичного клуба.

"Причина в нас и в нашей игре. Мы играем так, как недопустимо для ЦСКА. Хочется больше игры в атаку, хочется видеть немного другой ЦСКА. Естественно, вратарь должен выручать. В двух последних матчах я не выручил, поэтому полностью беру вину на себя. Позитива пока мало, будем стараться выходить из этой ситуации", — отметил Акинфеев.

Видео © Instagram / pfc_cska

ЦСКА потерпел два поражения подряд в московском дерби — от "Локомотива" (1:2) и "Динамо" (1:2). В обоих матчах армейцы открывали счёт, но затем упускали преимущество.

"Почему проигрываем, открывая счёт? Наверное, нам нельзя забивать первыми. Конечно, это шутки. Но шутить не хочется, хочется вернуться к прежнему уровню игры и самоотдачи. Сейчас пока веселья мало. Все расстроены, в том числе и я. Надо выбираться, другого пути нет, надо стараться переломить эту ситуацию", — сказал вратарь.