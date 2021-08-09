В Госдуме предложили запрещать въезд в РФ за притеснение русскоговорящих

В нижней палате задумались над данным вопросом после нападения в Бишкеке на продавщицу, общавшуюся с покупателями по-русски.

В Госдуме обратятся к председателю киргизского парламента с просьбой взять на личный контроль ситуацию с нападением на продавщицу в Киргизии, которая пострадала из-за использования русского языка при общении с покупателем. Об этом сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин в своём телеграм-канале.

"Дал соответствующее поручение профильному комитету. Это не первый случай, недопустимый, учитывая, что русский язык в Киргизии носит статус официального, это положение закреплено в конституции страны", — отметил Володин.

Он назвал подобное поведение недопустимым. Депутаты планируют проработать возможность запрета на въезд в Россию тем, кто "позволяет себе подобные действия в адрес русскоговорящих жителей".