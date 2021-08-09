Лукашенко заявил, что задержание Протасевича "заказал" Запад
По его словам, теперь Минску приходится блогера защищать и нести за него ответственность.
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Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что Запад "заказал" задержание основателя телеграм-канала NEXTA Романа Протасевича. При этом белорусский лидер не рад, что блогер оказался в стране.
"Я сегодня не рад, что он оказался в Беларуси. Мне было бы проще, чтобы он был в Польше или Литве. Почему? Потому что они его "заказали", — заявил он на встрече с журналистами и представителями общественности.
Лукашенко объяснил, что теперь властям Белоруссии придётся отвечать, если с Протасевичем что-то случится, поэтому приходится блогера защищать и нести за него ответственность.
Напомним, в конце мая Протасевича вместе с россиянкой Софией Сапегой задержали в Минске, где экстренно приземлился Boeing 737-800 авиакомпании Ryanair, на котором они летели из Афин в Вильнюс. Сейчас Протасевич и Сапега находятся под домашним арестом.
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