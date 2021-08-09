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"Зачем вы это творите?": Лукашенко обвинил Киев в подготовке боевиков и переброске их в Белоруссию

Он отметил, что понимает, почему власти Незалежной в угоду Западу предпринимают недружественные шаги относительно белорусов.

9 августа, 10:48
<p>Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА</p>

Фото © ТАСС / Николай Петров / БелТА

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил в эфире "Большого разговора с президентом", что официальные органы власти Украины причастны к переброске боевиков и оружия на белорусскую территорию. По его словам, КГБ известно, кто из силовиков и официальных органов власти Незалежной это организовывает.

Глава государства отметил, что понимает, почему президент и власти Украины в угоду Западу предпринимают недружественные шаги относительно Белоруссии.

"Ладно, побежал за Западом (Владимир Зеленский. — Прим. Лайфа), плюнул на всё, но зачем ты боевиков готовишь на территории Украины и оружие забрасываешь к нам сюда? Ведь оружие идёт в основном с Украины. Сейчас мы, конечно, закрыли намертво эту границу. Зачем вы это творите, ведь народы это же соседи, это же родные люди?" цитирует Лукашенко БелТА.

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Авторы
Ирина Мусина
Ирина Мусина

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