НовостиРасследованияWowДичьСтатьиМненияСпецпроектыВидео
Регион

Уведомления отключены

В Башкирии депутата от КПРФ арестовали за жестокое убийство инвалида

38-летний Ильфат Тухветев скончался на месте от множественных травм головы и тела. У него остались жена и двое детей.

9 августа, 10:55

Александр Котелевский. Фото © VK

Депутат городского совета города Мелеуза в Башкирии Александр Котелевский арестован на два месяца и помещён в СИЗО. 29-летний народный избранник подозревается в том, что до смерти забил 38-летнего местного жителя Ильфата Тухветева. В роковой вечер мужчины распивали спиртные напитки в мастерской, где работал погибший.

В Башкирии депутат от КПРФ до смерти жестоко забил инвалида и уснул рядом с его телом

В Башкирии депутат от КПРФ до смерти жестоко забил инвалида и уснул рядом с его телом

"Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанёс хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Обвиняемый вину в совершённом преступлении не признал. Следователями совместно с сотрудниками полиции собрана совокупность доказательств, свидетельствующих о его причастности к совершённому преступлению", — сообщает региональное СУ СК России.

Таскал за волосы и кидал об стену: Россиянин избил детей любовницы и напал на чужого ребёнка

Таскал за волосы и кидал об стену: Россиянин избил детей любовницы и напал на чужого ребёнка

Известно, что Тухветев скончался на месте от множественных травм головы и тела. У него остались жена и двое детей. Мужчина зарабатывал на жизнь производством товаров из кожи и дерева, у него даже была своя мастерская. Семья тяжело переживает утрату кормильца.

Авторы
Алексей Дёмин
Алексей Дёмин

Подпишитесь на LIFE

  • Google Новости

Комментариев: 0

avatar
Для комментирования авторизуйтесь!

Выбор редакции

В Башкирии депутат от КПРФ до смерти жестоко забил инвалида и уснул рядом с его телом

сегодня в 09:18

Ударила ногой в грудь: В Азове разъярённая "яжемать" жестоко избила и скинула с лавочки пенсионерку

вчера в 12:16

В Москве ограбили звезду советского фильма "Приключения Электроника"

сегодня в 11:41

"Это шоу": Психолог Вероника Степанова рассказала, почему снимает эпатажные видео

сегодня в 12:12

"Он просто не знает, за кого ему болеть": Губерниев ответил Познеру на слова о наказании России на Олимпиаде в Токио

сегодня в 12:07

Новости партнеров

Layer 1