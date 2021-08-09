В Башкирии депутата от КПРФ арестовали за жестокое убийство инвалида
38-летний Ильфат Тухветев скончался на месте от множественных травм головы и тела. У него остались жена и двое детей.
Александр Котелевский. Фото © VK
Депутат городского совета города Мелеуза в Башкирии Александр Котелевский арестован на два месяца и помещён в СИЗО. 29-летний народный избранник подозревается в том, что до смерти забил 38-летнего местного жителя Ильфата Тухветева. В роковой вечер мужчины распивали спиртные напитки в мастерской, где работал погибший.
"Между мужчинами произошла ссора, в ходе которой гость нанёс хозяину мастерской множественные удары руками и ногами по голове и другим частям тела, от полученных телесных повреждений мужчина скончался. Обвиняемый вину в совершённом преступлении не признал. Следователями совместно с сотрудниками полиции собрана совокупность доказательств, свидетельствующих о его причастности к совершённому преступлению", — сообщает региональное СУ СК России.
Известно, что Тухветев скончался на месте от множественных травм головы и тела. У него остались жена и двое детей. Мужчина зарабатывал на жизнь производством товаров из кожи и дерева, у него даже была своя мастерская. Семья тяжело переживает утрату кормильца.
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