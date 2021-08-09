"Мы просто всем надоели": Тарасова ответила украинской судье, которая объяснила проигрыш Авериной на Олимпиаде
Напомним, из-за странных решений арбитров наша сборная осталась без золотых медалей в художественной гимнастике впервые за 25 лет.
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Знаменитый тренер по фигурному катанию Татьяна Тарасова в беседе со "Спорт-Экспрессом" ответила украинской судье Лидии Виноградовой, которая объяснила поражение российской гимнастки Дины Авериной на Олимпиаде в Токио.
"Мы за день до соревнований на квалификации с этой же программой обыграли эту же девочку. Там трудность тела была достаточная? Наши девочки тогда выиграли у неё. Вижу ли я в этом политику? Да. Мы просто всем надоели со своими победами. Не буду говорить, на что это похоже", — подчеркнула Тарасова.
Она также отметила, что о причинах такого результата нужно спрашивать непосредственно у судей. По мнению Тарасовой, после подобных инцидентов тренерам уже не хочется продолжать работать.
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Напомним, 13-кратная чемпионка мира россиянка Дина Аверина заняла второе место на Играх в Токио, её сестра-близняшка Арина стала четвёртой. Победу одержала Линой Ашрам из Израиля, у которой в ходе выступления из рук выпала лента. В художественной гимнастике россиянки не смогли выиграть золото на Олимпиаде впервые за 25 лет. По ходу соревнований судьи отклонили три протеста на выступления наших спортсменок. Ставшая второй Дина Аверина позже заявила, что золотой медали её лишили именно судьи.
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