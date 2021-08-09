Бабкина рассказала об отношении к TikTok и современным трендам

Народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала, что старается оставаться в тренде, комментируя недавнее видео танцев для "Тиктока" с внуком Георгием. Бабкина отметила в интервью РИА ФАН, что в современном мире очень важно следить за развитием информационных технологий и глупо отрицать их роль. Поэтому она активно ведёт свои страницы в соцсетях и поддерживает внука в его начинаниях в "Тиктоке".