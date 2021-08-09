Бабкина рассказала об отношении к TikTok и современным трендам
Певица уверена, что публике неинтересно наблюдать за лентяями.
Фото © Instagram / ngbabkina
Народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала, что старается оставаться в тренде, комментируя недавнее видео танцев для "Тиктока" с внуком Георгием. Бабкина отметила в интервью РИА ФАН, что в современном мире очень важно следить за развитием информационных технологий и глупо отрицать их роль. Поэтому она активно ведёт свои страницы в соцсетях и поддерживает внука в его начинаниях в "Тиктоке".
"Чтобы всегда оставаться в тренде, необходимо много работать, только тогда другим людям за тобой интересно наблюдать. Почивающий на лаврах человек не привлекает к себе внимания, лентяю никакие социальные сети не помогут", — поделилась своим мнением Бабкина.
Ранее 71-летняя Бабкина смутила подписчиков своим видео с оголёнными плечами. Судя по всему, кадры были сделаны на гастролях в гостиничном номере, — и они очень удивили фанатов звезды.
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