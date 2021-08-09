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Бабкина рассказала об отношении к TikTok и современным трендам

Певица уверена, что публике неинтересно наблюдать за лентяями.

9 августа, 11:13
<p>Фото © Instagram / <a href="https://www.instagram.com/p/CR-6X62qDTX/" target="_blank" rel="noopener noreferrer">ngbabkina</a></p>

Фото © Instagram / ngbabkina

Народная артистка РФ Надежда Бабкина рассказала, что старается оставаться в тренде, комментируя недавнее видео танцев для "Тиктока" с внуком Георгием. Бабкина отметила в интервью РИА ФАН, что в современном мире очень важно следить за развитием информационных технологий и глупо отрицать их роль. Поэтому она активно ведёт свои страницы в соцсетях и поддерживает внука в его начинаниях в "Тиктоке".

"Чтобы всегда оставаться в тренде, необходимо много работать, только тогда другим людям за тобой интересно наблюдать. Почивающий на лаврах человек не привлекает к себе внимания, лентяю никакие социальные сети не помогут", поделилась своим мнением Бабкина.
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Ранее 71-летняя Бабкина смутила подписчиков своим видео с оголёнными плечами. Судя по всему, кадры были сделаны на гастролях в гостиничном номере, — и они очень удивили фанатов звезды.
Авторы
Дарья Дьячкова
Дарья Дьячкова

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