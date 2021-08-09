Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро из-за повреждения сухожилия на голени правой ноги пропустит около десяти недель. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Аргентинец перешёл в "Барселону" в конце мая на правах свободного агента, подписав контракт на два года. В его соглашении указаны отступные в размере 100 миллионов евро.

Ранее Агуэро выступал за "Манчестер Сити", проведя за клуб десять сезонов. За это время он выходил на поле 390 раз и забил 260 голов, что является абсолютным рекордом в истории горожан.

Агуэро является близким другом Лионеля Месси. По информации испанских СМИ, его появление в "Барселоне" могло помочь сохранить в каталонском клубе Лионеля Месси.