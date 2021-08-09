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Беда не приходит одна: Перешедший из "Манчестер Сити" в "Барселону" Агуэро выбыл на 2,5 месяца

Ранее испанские СМИ сообщали, что контракт с аргентинским форвардом может помочь сохранить в каталонском клубе Лионеля Месси.

9 августа, 11:20
<p>Фото © ФК "Барселона"</p>

Фото © ФК "Барселона"

Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро из-за повреждения сухожилия на голени правой ноги пропустит около десяти недель. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.

Аргентинец перешёл в "Барселону" в конце мая на правах свободного агента, подписав контракт на два года. В его соглашении указаны отступные в размере 100 миллионов евро.

Ранее Агуэро выступал за "Манчестер Сити", проведя за клуб десять сезонов. За это время он выходил на поле 390 раз и забил 260 голов, что является абсолютным рекордом в истории горожан.

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Месси расплакался на прощальной пресс-конференции в "Барселоне"

Агуэро является близким другом Лионеля Месси. По информации испанских СМИ, его появление в "Барселоне" могло помочь сохранить в каталонском клубе Лионеля Месси.

Капитан сине-гранатовых покинул клуб на прошлой неделе. "Барселона" объявила, что не может подписать новый контракт с Месси из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.

Авторы
Роман Фейгин
Роман Фейгин

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