Беда не приходит одна: Перешедший из "Манчестер Сити" в "Барселону" Агуэро выбыл на 2,5 месяца
Ранее испанские СМИ сообщали, что контракт с аргентинским форвардом может помочь сохранить в каталонском клубе Лионеля Месси.
Фото © ФК "Барселона"
Нападающий "Барселоны" Серхио Агуэро из-за повреждения сухожилия на голени правой ноги пропустит около десяти недель. Об этом сообщается на сайте каталонского клуба.
Аргентинец перешёл в "Барселону" в конце мая на правах свободного агента, подписав контракт на два года. В его соглашении указаны отступные в размере 100 миллионов евро.
Ранее Агуэро выступал за "Манчестер Сити", проведя за клуб десять сезонов. За это время он выходил на поле 390 раз и забил 260 голов, что является абсолютным рекордом в истории горожан.
Агуэро является близким другом Лионеля Месси. По информации испанских СМИ, его появление в "Барселоне" могло помочь сохранить в каталонском клубе Лионеля Месси.
Капитан сине-гранатовых покинул клуб на прошлой неделе. "Барселона" объявила, что не может подписать новый контракт с Месси из-за экономических ограничений, установленных для команд чемпионата Испании.
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