Бывшего зампрокурора Свердловской области приговорили к 9 годам колонии за взятку

Ленинский суд Екатеринбурга приговорил экс-заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова к 9 годам колонии строгого режима и замглавы областного СУ СКР Михаила Бусылко к 8,5 года колонии по делу о получении взятки. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с заседания.

Высокопоставленных силовиков обвиняли в коррупционных действиях. По версии следствия, Бусылко получил взятку на сумму в несколько миллионов рублей. Часть от этой суммы он должен был передать Чуличкову. Их задержали в момент передачи денег. Посредником в этой сделке выступал адвокат Владислав Вострецов. Его отправили в колонию на 9,5 года.