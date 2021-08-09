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Бывшего зампрокурора Свердловской области приговорили к 9 годам колонии за взятку

Вердикты вынесены также бывшему замглавы областного СКР и адвокату, ставшему посредником в сделке.

9 августа, 11:35

Фото © LIFE

В Екатеринбурге приговорили к тюремным срокам высокопоставленных сотрудников СК РФ. Видео © LIFE

Ленинский суд Екатеринбурга приговорил экс-заместителя прокурора Свердловской области Дмитрия Чуличкова к 9 годам колонии строгого режима и замглавы областного СУ СКР Михаила Бусылко к 8,5 года колонии по делу о получении взятки. Об этом сообщил корреспондент Лайфа с заседания.

Высокопоставленных силовиков обвиняли в коррупционных действиях. По версии следствия, Бусылко получил взятку на сумму в несколько миллионов рублей. Часть от этой суммы он должен был передать Чуличкову. Их задержали в момент передачи денег. Посредником в этой сделке выступал адвокат Владислав Вострецов. Его отправили в колонию на 9,5 года.

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Рогозин предложил вернуть смертную казнь за коррупцию в оборонке

Таксист из Ставропольского края, где ранее задержали главу УГИБДД Алексея Сафонова, ранее сообщил, что в регионе уже давно устоялась так называемая такса для подкупа сотрудников Госавтоинспекции.

Авторы
Николай Абрамов
Николай Абрамов
Райля Гареева
Райля Гареева

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